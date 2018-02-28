Carlos Carvalhal, ceketine işlettiği mesajı gösterdi

ve'in eski teknik direktörü, İngiltere'de gündemi sallamaya devam ediyor.Swansea'yi İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup)'ta çeyrek finale çıkartan Carvalhal, ceketine işlettiği mesajı gazetecilerle paylaştı.Ceketinde, "Carlos Carvalhal'ın bir rüyası var" yazdığını gösteren Carvalhal, Sheffield Wednesday'in ünlü tezahüratı, "Bizim bir rüyamız var ve eğer sizin rüyanız yoksa, mutlu değilsinizdir" sözlerinden etkilendiğini söyledi.Swansea, FA Cup'ta Sheffield Wednesday'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.