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Carlos Carvalhal, ceketine işlettiği mesajı gösterdi

Swansea Menajeri Carlos Carvalhal, ceketine "Carlos Carvalhal'ın bir rüyası var" mesajını işlettiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Carvalhal, ceketine işlettiği mesajı gösterdi
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28 Şubat 2018 17:15
Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, İngiltere'de gündemi sallamaya devam ediyor.

Swansea'yi İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup)'ta çeyrek finale çıkartan Carvalhal, ceketine işlettiği mesajı gazetecilerle paylaştı.

Ceketinde, "Carlos Carvalhal'ın bir rüyası var" yazdığını gösteren Carvalhal, Sheffield Wednesday'in ünlü tezahüratı, "Bizim bir rüyamız var ve eğer sizin rüyanız yoksa, mutlu değilsinizdir" sözlerinden etkilendiğini söyledi.

Swansea, FA Cup'ta Sheffield Wednesday'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.



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