Caris LeVert, Cleveland Cavaliers'a takaslandı!

Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers forveti Caris LeVert'ü takas yoluyla kadrosuna kattığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Cleveland, LeVert karşılığında Ricky Rubio'yu, lotarya korumalı bir 2022 birinci tur draft hakkını, Houston Rockets'tan gelen bir 2022 ikinci tur draft hakkını, Utah Jazz'den gelen bir 2027 ikinci tur draft hakkını ve ayrıca Miami Heat'ten gelen 2022'den bir ikinci tur draft hakkını Pacers'a gönderecek.



Rubio, çapraz bağ sakatlığından ötürü sezonu kapatmıştı ve LeVert'ün 2021-22 sezonunun ardından sözleşmesinin bitmesine ise bir yılı kalmış bulunuyor.



Bu sezon çıktığı 39 maçta 18.7 sayı, 4.4 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan 27 yaşındaki LeVert, kariyerinde böbrek kanseri ve sırtındaki stres kırığı da dahil olmak üzere birçok aksilikle uğraşmıştı.



Bu anlaşmayla Indiana ekibi, 2022-23 sezonunda toplamda yalnızca 94.6 milyon dolar maaş ödeyecek ve bu da takımın maaş sınırında 26 milyon dolarlık bir boşluk açılacağı anlamına geliyor.



