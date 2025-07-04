Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan artarak devam ediyor. Yeni sezon öncesi bugün fikstür çekimi gerçekleştiriliyor.Sezon planlaması için fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılıyor. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer a lıyor.Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu ilk 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.İstanbul dengesinden dolayı Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimiz, sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğerinin deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.