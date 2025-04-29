Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
CANLI: DEVRE
PARIS: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. Çeyrek Sonucu
Paris 18-20 Fenerbahçe Beko
İlk Devre Sonucu
Paris 40-46 Fenerbahçe Beko
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
CANLI: DEVRE
PARIS: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. Çeyrek Sonucu
Paris 18-20 Fenerbahçe Beko
İlk Devre Sonucu
Paris 40-46 Fenerbahçe Beko
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.