CANLI: Paris - Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Paris - Fenerbahçe Beko
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29 Nisan 2025 21:20
Son güncelleme 29 Nisan 2025 22:15
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşıyor.

CANLI: DEVRE

PARIS: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46

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1. Çeyrek Sonucu
Paris 18-20 Fenerbahçe Beko

İlk Devre Sonucu
Paris 40-46 Fenerbahçe Beko

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

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