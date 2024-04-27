CANLI| Fenerbahçe, Divan Kurulu Başkanı'nı seçiyor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak.
Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.
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"HAKEM MÜDAHALESİ OLMAYAN BİR DERBİ İZLEYELİM"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın."
"HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTAYIZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak.
Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.
TOPLANTIDAKİ GELİŞMELERİ CANLI OLARAK AKTARIYORUZ
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
"HAKEM MÜDAHALESİ OLMAYAN BİR DERBİ İZLEYELİM"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın."
"HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTAYIZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."