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CANLI | Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.

calendar 07 Haziran 2025 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 21:17
Haber: Fenerbahce.org, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 46
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 46

(DEVRE)

1. Çeyrek: 25-22
2. Çeyrek: 46-46

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Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.





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