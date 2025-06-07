CANLI | Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 46
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 46
(DEVRE)
1. Çeyrek: 25-22
2. Çeyrek: 46-46
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Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 46
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 46
(DEVRE)
1. Çeyrek: 25-22
2. Çeyrek: 46-46
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.
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