CANLI: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dördüncü ve son gününde devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
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07 Temmuz 2024 13:16
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 16:04
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dördüncü ve son gününde devam ediyor.

Perşembe gününden bu yana devam eden güreşlerde 8 başpehlivan günün ilk müsabakaları olan çeyrek finalde mücadele etti.

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Çeyrek finalde Ali Gürbüz-Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan-Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek-Mustafa Arslan ve Hamza Özkaradeniz-Serhat Gökmen eşleşmeleri gerçekleşti. 

Zorlu mücadeleler sonrası Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ve Serhat Gökmen rakiplerine üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. 

AĞALIK İHALESİ BELLİ OLDU

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde 34 milyon 571 bin 952 lira veren Ufuk Özünlü, ilk kez ağa oldu.

Daha önce üst üste 15 kez ağa seçilen Seyfettin Selim, kendi isteğiyle ağalık görevini bıraktı.

HEYECAN YARI FİNALDE DEVAM EDİYOR

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:

Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek

Mustafa Taş - Serhat Gökmen

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