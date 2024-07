CANLI: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde

34 milyon 571 bin 952 lira

veren Ufuk Özünlü, ilk kez ağa oldu.

Daha önce üst üste 15 kez ağa seçilen Seyfettin Selim, kendi isteğiyle ağalık görevini bıraktı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dördüncü ve son gününde devam ediyor.Perşembe gününden bu yana devam eden güreşlerde 8 başpehlivan günün ilk müsabakaları olan çeyrek finalde mücadele etti.Çeyrek finalde Ali Gürbüz-Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan-Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek-Mustafa Arslan ve Hamza Özkaradeniz-Serhat Gökmen eşleşmeleri gerçekleşti.Zorlu mücadeleler sonrası Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ve Serhat Gökmen rakiplerine üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can ZeybekMustafa Taş - Serhat Gökmen