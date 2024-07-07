CANLI: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dördüncü ve son gününde devam ediyor.
Perşembe gününden bu yana devam eden güreşlerde 8 başpehlivan günün ilk müsabakaları olan çeyrek finalde mücadele etti.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Çeyrek finalde Ali Gürbüz-Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan-Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek-Mustafa Arslan ve Hamza Özkaradeniz-Serhat Gökmen eşleşmeleri gerçekleşti.
Zorlu mücadeleler sonrası Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ve Serhat Gökmen rakiplerine üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.
AĞALIK İHALESİ BELLİ OLDU
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde 34 milyon 571 bin 952 lira veren Ufuk Özünlü, ilk kez ağa oldu.
Daha önce üst üste 15 kez ağa seçilen Seyfettin Selim, kendi isteğiyle ağalık görevini bıraktı.
HEYECAN YARI FİNALDE DEVAM EDİYOR
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:
Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek
Mustafa Taş - Serhat Gökmen
Perşembe gününden bu yana devam eden güreşlerde 8 başpehlivan günün ilk müsabakaları olan çeyrek finalde mücadele etti.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Çeyrek finalde Ali Gürbüz-Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan-Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek-Mustafa Arslan ve Hamza Özkaradeniz-Serhat Gökmen eşleşmeleri gerçekleşti.
Zorlu mücadeleler sonrası Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ve Serhat Gökmen rakiplerine üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.
AĞALIK İHALESİ BELLİ OLDU
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde 34 milyon 571 bin 952 lira veren Ufuk Özünlü, ilk kez ağa oldu.
Daha önce üst üste 15 kez ağa seçilen Seyfettin Selim, kendi isteğiyle ağalık görevini bıraktı.
HEYECAN YARI FİNALDE DEVAM EDİYOR
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:
Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek
Mustafa Taş - Serhat Gökmen
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU