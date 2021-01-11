Caner Erkin: "Vura vura devam edeceğiz"

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Erzurumspor maçı sonrası konuştu. İşte Caner Erkin'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Caner Erkin: 'Vura vura devam edeceğiz'
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11 Ocak 2021 19:03
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Caner Erkin, Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Futbol dışında söylenecek çok şey var. Ben ve arkadaşlarım konuşursa ceza alırız. Sezon başından beri yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe camiası üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor. Artık bunlar bardağı taşırdı. Bizim önümüzü kimse kesemez. Fenerbahçe büyük camiadır. Şampiyonlukla bunu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe takım otobüsünde, FB TV mikrofonuna da kısa bir açıklama yapan Caner Erkin "Her türlü devam edeceğiz böyle. Vura vura devam edeceğiz" dedi.



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