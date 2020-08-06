Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.Tecrübeli sol bek oyuncusu, twitter'dan Beşiktaş'a bir veda mesajı yayımladı. Caner Erkin, Gökhan Gönül sonrası siyah - beyazlılara veda eden 2. futbolcu oldu."İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin"