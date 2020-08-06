Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti!

Sol bek futbolcusu Caner Erkin, sözleşmesinin bittiği Beşiktaş'a veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti!
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06 Ağustos 2020 15:09
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli sol bek oyuncusu, twitter'dan Beşiktaş'a bir veda mesajı yayımladı. Caner Erkin, Gökhan Gönül sonrası siyah - beyazlılara veda eden 2. futbolcu oldu.

Caner Erkin'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin"




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