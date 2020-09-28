Campi'ye transfer teklifi

Trabzonspor'da yönetim, savunma oyuncusu Gaston Campi için resmi teklif bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Campi'ye transfer teklifi
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28 Eylül 2020 09:03
Sakatlığı geçmesine rağmen hazır olmadığı için Malatya maçının da kadrosuna alınmayan Hosseini'nin yanı sıra Gaston Campi için teklifler bekleniyor. Ancak Hosseini cephesinde hiçbir gelişme yok. Campi'ye ise ülkesi Arjantin'den ilgi var.

Bordo-Mavililer, resmi bir öneri gelmesi halinde iki stoperden birini kesin olarak gönderecek ve yabancı kontenjanını açacak. Daha önce Da Costa'nın sözleşmesi feshedilmişti.



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