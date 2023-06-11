Cagliari, Serie A'ya geri döndü

Serie B'de play-off yükselme maçında Bari'yi 1-0 mağlup eden Cagliari, Serie A'ya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cagliari, Serie A'ya geri döndü
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11 Haziran 2023 23:36
İtalya Serie B'nin play-off yükselme turu rövanş maçında Michele Mignani'nin ekibi Bari ile Claudio Ranieri'nin yönetimindeki Cagliari karşı karşıya geldi.

Comunale San Nicola Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Cagliari 90+4'te Leonardo Pavoletti'nin golüyle 1-0 kazandı.

1-1 biten ilk maçın sonrasında rakibini 1-0 yenen Cagliari, Serie A'ya yükselen taraf olmayı başardı. Cagliari, geçtiğimiz sezon Serie A'dan düşmüştü.

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