Cagliari, Serie A'ya geri döndü

İtalya Serie B'nin play-off yükselme turu rövanş maçında Michele Mignani'nin ekibi Bari ile Claudio Ranieri'nin yönetimindeki Cagliari karşı karşıya geldi.
Comunale San Nicola Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Cagliari 90+4'te Leonardo Pavoletti'nin golüyle 1-0 kazandı.
1-1 biten ilk maçın sonrasında rakibini 1-0 yenen Cagliari, Serie A'ya yükselen taraf olmayı başardı. Cagliari, geçtiğimiz sezon Serie A'dan düşmüştü.
Comunale San Nicola Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Cagliari 90+4'te Leonardo Pavoletti'nin golüyle 1-0 kazandı.
1-1 biten ilk maçın sonrasında rakibini 1-0 yenen Cagliari, Serie A'ya yükselen taraf olmayı başardı. Cagliari, geçtiğimiz sezon Serie A'dan düşmüştü.
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