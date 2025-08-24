Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Çağlar Söyüncü, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada gösterdiği üstün performansıyla dikkat çekti.
30 yaşındaki stoper, mücadelede 1 asist yaparken, savunmadaki istatistikleriyle öne çıktı. Girdiği 9 ikili mücadelenin tamamını kazanan Söyüncü, ayrıca 4 hava topunda da %100 başarı sağladı.
Milli futbolcu, 2 top kapma, 0 faul ve %88 pas isabeti ile oynarken, hücumda da 2 kilit pas üreterek takımına katkı verdi.
Çağlar Söyüncü'den dikkat çeken istatistik!
Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Çağlar Söyüncü, Kocaelispor maçındaki gösterdiği üstün performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Çağlar Söyüncü, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada gösterdiği üstün performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe
