Büyükekşi'den Süper Kupa için yeni açıklama!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu.

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Büyükekşi'den Süper Kupa için yeni açıklama!
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08 Aralık 2023 14:39
Son güncelleme 08 Aralık 2023 14:43
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeriyle ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

"KUPAYA YENİ FORMAT GELİYOR"

"Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."
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