Büyük satranç: Jorge Jesus - Jorge Sampaoli

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda heyecan veren bir eşleşme oynanacak. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yakından takip edilecek Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde iki teknik direktör; Jorge Jesus ve Jorge Sampaoli ön planda duruyor. Futbol tarzı ve taktik sistem anlamında birbirine yakın iki antrenörün bu eşleşmedeki mücadelesi de merak ediliyor. Hem İspanya'da hem de bir hafta sonra Kadıköy'de oynanacak karşılaşmalarda Jesus ve Sampaoli'nin adeta satranç maçı oynaması bekleniyor.3'lü sisteme aşina ve bu formasyonu destekleyen iki teknik direktörün mücadelesinde arada önemli bir fark var. Sevilla, La Liga'da nerdeyse küme düşme hattına kadar geriledi. Bu sebeple Sampaoli'nin artık kaybetme lüksü yok. Öte yandan iki teknik adam birbirlerini çok iyi tanıyor. Brezilya'da Jesus, Flamengo'da çalışırken Sampaoli'de Santos'ta görev yaparken iki kez karşılaştılar, birer galibiyet aldılar. Taktiksel açıdan da birbirlerini ve planlarını yakından biliyorlar.Atletico Madrid deplasmanında 6-1 kaybeden Sevilla, o maça 4'lü formasyonda çıksa da 3'lüye rahatlıkla dönebiliyor. 3-4-1-2 formasyonu Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de oynatmak istediği 3'lü sisteme benziyor. Jorge Jesus da Sevilla'ya 6 gol atan Atletico Madrid'in 3'lü formasyonunu sahada sergilemek isteyecek. Sevilla ise özellikle hızlı hücumlarla bir anda sonuca giden takım. Bu açıdan da Fenerbahçe'nin savunma arkası zaafları Jorge Sampaoli'nin en önemli kozu olabilir.