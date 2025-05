Bursaspor Yörsan, Play-In'de galibiyet arayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.



Süper Lig'in normal sezonunu 9'uncu sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, play-in oynamaya hak kazandı.



Ligi 10'uncu sırada tamamlayan Türk Telekom ile 24 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlılar, buradan galibiyetle ayrılıp bir sonraki tura yükselmeyi istiyor.



Dört takımın olduğu ve tek maç usulüyle oynanacak play-in sisteminde, rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım play-off oynamaya hak kazanacak.



Yeşil-beyazlılar, Türk Telekom'a üstünlük kurması halinde Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının kaybedeniyle oynayacak ve bu karşılaşmayı kazanan ekip de play-off'ta yer alacak.



Sezer Sezgin: "Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz"



Bursaspor Yörsan Başkanı Sezer Sezgin, sezona iyi başladıklarını ama yaşanan kötü dalgalanmaların kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.



Buna rağmen son haftalarda alınan iyi sonuçlarla play-in sıralamasında kaldıklarını belirten Sezgin, yeni sistemin spor adına keyifli olduğunu ifade etti.



Sezgin, seyir zevki açısından taraftara iyi bir sezon izlettiklerine değinerek, şöyle konuştu:



"Play-in rakibimiz Türk Telekom güçlü bir takım. Saha avantajımız var. Tabii ki tek maçlar her zaman zordur. Denk ve tarafların kuvvet mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Taraftarımızı güzel bir sezon sonu bekliyor ve bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de en çok ses getiren futbol kulüplerinden bir tanesi Bursaspor. Futbolda her şey çok iyi gidiyor. İnşallah biz de bu güzel organizasyona güzel bir şekilde ayak uydurmaya, taraftarlarımızı hem yeşil sahalarda hem parkede mutlu etmeye çalışırız."



Bursaspor'un her zaman mücadeleci ve hedefi olan bir takım olduğunu belirten Sezgin, "Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftar bizim itici gücümüz. Türkiye'nin en iyi taraftarına sahibiz." dedi.



Başantrenör Kavut: "Önemli bir taraftar gücümüz var"



Başantrenör Serhan Kavut da sezon hedeflerinin gerçekleştiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



İnişli çıkışlı bir normal sezon süreci geçirdiklerini belirten Kavut, şunları kaydetti:



"Play-in'e hazırız. Önce Türk Telekom maçından galibiyetle ayrılıp, sonrasındaki eşleşmeden gelen takımı yenmeye odaklanacağız. İlk 6 sıralamasındaki takımlar çok iyi bütçeli ve iyi organizasyonlarda mücadele eden takımlar. Bizim de önemli bir taraftar gücümüz var. Geçmiş yıllarda alt liglerde oynarken bile bizi yalnız bırakmadılar. Her maça gelip, destek verdiler. Bu maç sezonun en önemli maçı gibi gözüküyor. Bu maçta desteklerini bekliyoruz."