Bursa Uludağ Basketbol evinde rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bursa Uludağ Basketbol evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Uludağ Basketbol evinde rahat kazandı
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04 Aralık 2023 17:23
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Polat Parlak, Ali Osman Kanık, Çağatay Taşkın

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 7, Fluker 14, Tuğçe Turus, Williams 17, Baptiste 19, Efsun Çelik 2

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Büşra Akgün 6, Palenikova 18, Cave 13, Davis 10, Robinson 15, Merve Uygül Bostancı 5

1. Periyot: 14-20

Devre: 34-37

3. Periyot: 56-48

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