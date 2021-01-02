Bursa, Keçiören'i deplasmanda devirdi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u ağırladı.
Mücadele, Yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bursaspor'un tek golü, 7.dakikada penaltı kullanan Emirhan Aydoğan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 27'ye çıkararak 8. sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk. 74 Kone)
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk), Burak Kapacak, Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90+3 Ertuğrul Kurtuluş)
Gol: Dk. 8 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 54 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)
Mücadele, Yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bursaspor'un tek golü, 7.dakikada penaltı kullanan Emirhan Aydoğan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 27'ye çıkararak 8. sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk. 74 Kone)
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk), Burak Kapacak, Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90+3 Ertuğrul Kurtuluş)
Gol: Dk. 8 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 54 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)