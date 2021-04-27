Burak ve Zeki Çelik Lille'e nasıl transfer oldu?

Menajer Hasan Torun, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i Lille'e nasıl getirdiğini Fransız basınına anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Burak ve Zeki Çelik Lille'e nasıl transfer oldu?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2021 00:22
Burak Yılmaz'ı Lille' götüren menajer Hasan Torun, Fransız basınına Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Lille transferlerini anlattı.

Torun RMC'deki yayına telefonla bağlanarak Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Fransa macerasının başlamasındaki birinci etkenin Luis Campos olduğunu söyledi.

İlk olarak Zeki Çelik'in transfer sürecini anlatan Torun, "Luis Campos kadroyu yaparken sadece kendisi izleme yapıyordu. 4 yıl önce Zeki Çelik ile başladık. Luis ona sadece bir kez izledi ve ikna oldu. Sadece Türkiye ikinci liginde oynamıştı. Böyle bir karar almak için çok cesur olmak gerekiyor" diye konuştu.

CAMPOS BURAK YILMAZ'I 10 GÜNDE İKNA ETTİ

Hasan Torun Burak Yılmaz'ın Lille transferi ile ilgili açıklama yaparak, "Loic Remy ayrılmıştı ve Campos deneyimli bir forvet arıyordu. Ona ortağımla birlikte Burak Yılmaz'ı önerdik. Luis Burak'ı tanıyordu ama izlemeye gitti. En zor kısım Burak Yılmaz'ı ikna etmek oldu. Luis 10 gün İstanbul'da kaldı ve onu ikna etmeyi başardı. Burak Lille'e Campos için geldi diyebilirim. Geçen yıl Lecce'ye gidebilirdi ama onu Campos Lille'e getirdi" sözlerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.