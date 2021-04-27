Burak ve Zeki Çelik Lille'e nasıl transfer oldu?

Burak Yılmaz'ı Lille' götüren menajer Hasan Torun, Fransız basınına Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Lille transferlerini anlattı.



Torun RMC'deki yayına telefonla bağlanarak Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Fransa macerasının başlamasındaki birinci etkenin Luis Campos olduğunu söyledi.



İlk olarak Zeki Çelik'in transfer sürecini anlatan Torun, "Luis Campos kadroyu yaparken sadece kendisi izleme yapıyordu. 4 yıl önce Zeki Çelik ile başladık. Luis ona sadece bir kez izledi ve ikna oldu. Sadece Türkiye ikinci liginde oynamıştı. Böyle bir karar almak için çok cesur olmak gerekiyor" diye konuştu.



CAMPOS BURAK YILMAZ'I 10 GÜNDE İKNA ETTİ



Hasan Torun Burak Yılmaz'ın Lille transferi ile ilgili açıklama yaparak, "Loic Remy ayrılmıştı ve Campos deneyimli bir forvet arıyordu. Ona ortağımla birlikte Burak Yılmaz'ı önerdik. Luis Burak'ı tanıyordu ama izlemeye gitti. En zor kısım Burak Yılmaz'ı ikna etmek oldu. Luis 10 gün İstanbul'da kaldı ve onu ikna etmeyi başardı. Burak Lille'e Campos için geldi diyebilirim. Geçen yıl Lecce'ye gidebilirdi ama onu Campos Lille'e getirdi" sözlerini kullandı.



