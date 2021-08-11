Burak Kapacak, forma için sabırsız!

Bursaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki Burak Kapacak, Fenerbahçe ile sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.



Burak, takıma geç katıldığı için Giresunspor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren genç futbolcu, hocası Vitor Pereira'nın gözüne girip, ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçının kafilesinde yer almak için elinden geleni yapmaya kararlı.



Bu arada Portekizli teknik adamın, 21 yaşındaki öğrencisini idmanlarda sağ kanat beki olarak denediği öğrenildi.



