Burak Elmas: 'Yaşımdan daha fazla tecrübem var'

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas göreve en hazır ekibin kendilerinin olduğunu söyledi.



47 yaşındaki Elmas 11 gün sonra yapılacak seçim öncesi projelerini Hürriyet'e anlattı:



"Eylül 2020'den bu yana çalışıyoruz. Mayısta tüzüğümüze göre yapılacak seçime göre hazırlandık. Şu an Galatasaray'ın sorunlarına vakıf, çözüm projelerini hazırlamış, en hazır ekip biziz. Tarih ne olursa olsun, bu seçime gireceğiz ve Galatasaraylılar'a doğru çözümü üreteceğiz.



"DAĞILMIŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ GECİKTİRİYOR"



Sorunlar git gide büyüyor. Maalesef görevde olan yönetimin dağılmış, karar alamayan hali Galatasaray'ın problemlerinin çözümünü daha da geciktiriyor.



Kendimi o kadar genç görmüyorum. Çok genç başladım iş ve yöneticilik hayatıma. Galatasaray'da bazı kişiler benim yaşımda yöneticilik fırsatı yakalarken ben çok erken yaşta mutfakta çalıştım. Burada yaştan önemli olan şey; tecrübe ve Galatasaray'ı tanımak.Yaş sadece bir rakam ama tecrübe çok ayrı bir olay. Galatasaray benim evim, içinde yaşadım, çok erken yaşta gözlemleyip mutfakta çalıştım.



"ÇÖZÜM ODAKLI BİR EKİP LAZIM"



'Akıl yaşta değil, baştadır derler' ya. Tecrübem, yaşımdan çok daha fazla. Galatasaray'ın bu dönemde dinamik bir ekibe ihtiyacı var ve hızlı ve çözüm odaklı o ekip de biziz.



'Galatasaray şımarıkları sevmez'



Galatasaray'da bir takım ufak grupların güç savaşı var. Biz kendini bu gruplara ait hissetmeyen o sessiz çoğunluğu, Galatasaray doğruları etrafında birleştirmek için yola çıktık. Galatasaray tek başına başarıya götürülemez. Camiayı da taşımalısınız. Camiayı tanımak, iç dengeleri bilmek ve mütevazı olmak gerek. Gündüz Kılıç'ın önemli bir lafı var "Galatasaray şımarıkları sevmez" diye.



"MÜTEVAZI OLMALISINIZ"



Galatasaray'da aslında ne kadar mütevazı olursanız o kadar büyürsünüz. Galatasaray seçtiği liderinden hem zerafet, hem samimiyet hem de tevazu bekler. Ben 18 yaşından beri bu camianın içindeyim ve 24 yaşında yöneticilik yaptım. Bunları gördüm ve yaşayarak öğrendim. Hani derler ya "Gördüğün en iyileri uygulamaya devam et, gördüğün hataları da yapmamaya özen göster ve ileri taşı' Hedefimiz bu..."



"CESUR OLMAYAN BU İŞE GİRMESİN"



Beş aday ile seçime gireceğiz. En büyük korkum; biz ne kadar zor bir işe girdiğimizi bilerek, Galatasaray'ın en zor dönemi olduğunu bilerek aday olduk. Umarım diğer adaylar da tüm sorunların detaylarını incelemiş, araştırmış ve sorunların büyüklüğü, çözümlerin zorluğu ve yapılması gerekenlerin ne kadar büyük cesaret gerektirdiğini bilerek aday olmuşlardır. Aksi takdirde Galatasaray çok büyük zarar görür. 'Ateşten gömlek' demiştiniz. Bunu bilerek yola çıktık. Hiçbir zorlu mücadele kolay olmaz. Cesur olmadan bir mücadele kazanılmaz.



"İSTİŞARE KONSEYİ"



'Geçmiş doğruları tekrarla, yapılan yanlışları düzelt!' Ben Yüksek İstişare Konseyi kurmak istiyorum. Galatasaray'da eski başkan, 2. başkan, divan başkanlarının sürekli Galatasaray'ın kararlarında dönemsel olarak fikir veriyor olmasını sağlamak istiyorum. 3 ay içinde ya da acil toplantılarla iradelerini öğrenerek karar almanın önemli olduğunu düşünüyorum.



"GALATASARAY'IN GELİR PROBLEMİ YOK"



"Gelirinden fazla harcama ve dönemsel popülarite için bazen işi bilmeyen yöneticilerin yapmış olduğu hatalar sonucu Galatasaray borçlanıyor. Bu borçları yapan kişilerin de burada sorumluluğu yok maalesef."



Kısa vadeli ödemeler, borçlar konusunda başkan ve 2. başkanın açıklamaları birbiri ile çelişiyor. Sayın başkan Bankalar Birliği anlaşması sonrasında 'Bizden sonrakilere rahat bir Galatasaray bırakmak için bu anlaşmayı tamamladık' dedi. Diğer yandan 2. başkan ise adayları biraz korkutmaya çalıştı. Ama daha sonra da kendisi aday oldu. Bunda çok çelişkili mesajlar var. Galatasaray'da hiçbir yönetim kasayı dolu teslim almadı. Öngördüğümüz bir senaryo var ve hazırlıklarımızı yaptık. Zor bir süreç olacağı kesin. Ama dediğim gibi kim doğru söylüyor, bunu gelince göreceğiz.



"SORUNU ÇÖZECEK İRADEYE SAHİBİZ"



Kısa vadeli ödemelerden çok daha önemli problemler ile karşılaşacağız geldiğimizde. Bunları da biliyoruz. Ciddi anlamda verilen yüksek maaşlı kontratlar. Önümüzdeki sene yapılması gereken tüm takımlar için hazırlıklar, tüzükle ilgili yapılması gerekenler, yapılmamış iki olağan mali genel kurulun yapılması... Bunları da çözecek iradeyi gösterdiğimiz için aday olduk. Ama dediğim gibi '300 milyon TL açık' dedikleri, her zaman olan bir açık!



"POPÜLARİTE İÇİN YAPILAN YANLIŞLAR..."



Galatasaray'ın gelir problemi yok! Gelirinden fazla harcama ve dönemsel popülarite için bazen işi bilmeyen yöneticilerin yapmış olduğu hatalar sonucu Galatasaray borçlanıyor. Bu borçları yapan kişilerin de burada sorumluluğu yok maalesef. Galatasaray'ın ne kadar güçlü bir marka olduğunu biliyoruz. Galatasaray markası doğru yönetilirse bu işin üstesinden geleceğine, tekrardan ait olduğu yere, yani tüm branşlarda Avrupa'nın zirvesinde olacağına inanıyoruz. Tüm planlarımızı bunun üzerine yaptık.



"ARTIK TERİM CEVABI VERMEYECEĞİM"



Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasından çok rahatsızım. Fakat her yerde Fatih Terim konusu soruluyor. Sorulunca cevap veriliyor. Aslında bunu yapan sadece adaylar değil. Fatih Hoca çok önemli değer olduğu için önde yer alıyor. Galatasaray'ın bu kadar büyük problemleri, seçim kriterlerinde önde olması gerekirken maalesef popülarite sebebi ile Fatih Hoca'yı ön plana çıkaran bir durum var. Ben bundan sonraki süreçte bu sorulara cevap vermeyeceğim. Arzum çok net. Bu konu daha fazla tartışılmamalı. Hem Fatih Terim'e hem de Galatasaray'a saygısızlık olduğunu düşünüyorum.



"EPÖZDEMİR MUTLU ETMELİ"



Rezan Epözdemir çok önemli bir hukukçu. Galatasaray'ın bu kadar çok hukuki sorunlarının olduğu bir dönemde, Galatasaray'a hizmet edecek olmasından insanlar mutlu olacağına, müvekkilleri üzerinden değerlendiriyor ise buna en basit tabirle 'küçük düşünmek' ve 'vizyonsuzluk' derim.



"KEMERBURGAZ'I YAPIP ORAYA GEÇMEMİZ GEREK"



Devlete söz verdiğimiz ve yerine getiremediğimiz basketbol salonunu yapmalıyız. Planı, finansmanı, her şeyi hazır.



Kemerburgaz tesislerini yapıp oraya geçmemiz lazım. Ondan sonra Genel Kurula, Florya'yı değerlendirmek için alternatifleri sunup fikrini alacağız.



Dijital transformasyon ve kurumsallaşma hızlı şekilde uygulanmak zorunda.



"GENEL KURULA KATILIM SAYISI ÖNEMLİ"



Katılım çok önemli. Neden önemli? Ne kadar çok Galatasaraylı'nın iradesi bu seçim sonuçlarına yansırsa, Galatasaray o kadar demokratik ve ortak akılla bir seçim yapmış olur. Belki bugün değil ama geçmişte böyleydi. Galatasaray seçim sonucu ve iradesine saygı duyar. Mevcut seçilen yönetimi destekler. Hizmetleri doğru yaptığı müddetçe!



"AFRİKA KULÜP ALMAK İÇİN GÖRÜŞME YAPTIK"



Stat isim hakkı sponsorluğu için 4 firma ile ön görüşme yaptık, onay aldık. Ancak isim vermek etik olmaz.



Afrika'da kulüp satın alma düşüncemiz var. Önemli Avrupa kulüplerinin ön anlaşma yaptığı takımlarla görüşmeler yaptık.



Avrupa'da birkaç kulüple iş birliği anlaşması için görüştük.



"GALATASARAY YENİDEN TÜRK SPORUNUN LİDERİ OLACAK"



Galatasaray'ın Türk sporunda liderliğine ihtiyaç duyulur. Kültürü, bilgi birikimi, yetkinliği ile Türk futboluna yeniden liderlik etmeli. Çünkü ülke futbolunun buna ihtiyacı var. İyi yönetilmeyen Türk futbolunun ileri gitmesi için hamleler yapacağız. Masada kuvvetli olacağız. Çözüm üretmek için aktif olacağız.



Kişilerin değil Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmak lazım. Her gelen kişi kafasına göre Galatasaray'ın stratejilerini değiştiremesin!



"SÜREN'DEN GÖRÜŞ ALIYORUM AMA ADAY BENİM"



Benim tek hedefim; Galatasaray için doğruları yapmak. Faruk Süren efsane bir başkan. Kendi deneyimlerim, ideallerim doğrultusunda buna inanan arkadaşlarımla yola çıktım. Sadece Faruk Başkan değil, diğer tüm eski başkanların tecrübe ve görüşlerinden faydalanmaya çalışıyorum. Diğer başkan adayları 'Meşgulüz' diyebilir ama Faruk Başkan'a en kötü torunlarına arattırırım. Ondan çok fazla görüş alıyorum. Ama aday benim. Değişken bir çağda, dünyanın, sorun dinamiklerinin değiştiği bir ortamda aday oluyorum.