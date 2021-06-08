Yiğit Şardan, D-Smart'ın konuğu oluyor

D-Smart, Galatasaray'da Seçime Doğru programında Başkan Adayı Yiğit Şardan'ı konuk edecek.

, Fotoğraf; AA
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Yiğit Şardan, D-Smart'ın konuğu oluyor
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08 Haziran 2021 08:57
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde adaylar plan ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

Yiğit Şardan'ın adaylık sürecinde yaşananlar, gerçekleştirmek istediği projeleri, teknik adam tercihi, transfer politikası gibi konularda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Melih Gümüşbıçak'ın sunacağı GS'de Seçime Doğru Yiğit Şardan Özel Bölümü 8 Haziran Salı saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

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