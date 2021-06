Eşref Hamamcıoğlu: 'Bu borç o parayla kapanmaz'

Sarı-kırmızılı kulüp 12-19 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık için 5 isim adaylığını koydu. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Milliyet Skorer'den Nergis Aşkın'a önemli açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim sorusuna cevap veren Hamamcıoğlu eski yönetime sert sözler sarf etti. İşte başkan adayının çarpıcı açıklamaları...



"TERİM İLE KONUŞACAĞIZ"



Fatih Terim sorusuna yanıt veren Hamamcıoğlu, "Şuna net bir cevap vereyim. Taraftarımız bunu çok merak ediyor doğal olarak, yadırgamıyorum. Hep söylediğim gibi Fatih Terim Galatasaray'ın önemli değerlerinden birisidir. Oyuncumuz, takım kaptanımız, genel kurul üyemiz, divan üyemiz ve Galatasaray'ın futbolda sağlamış olduğu başarıların en önemli mimarlarından birisi sembol ismidir. Sözleşmesi Mayıs sonunda bitti. Dolayısıyla biz de genel kurulun güvenine layık olup, yönetime geldiğimiz zaman kendisini davet edeceğiz" dedi.



"ANLAŞABİLMEKTE SORUN GÖRMÜYORUZ"



"Yönetim kurulu olarak konuşacağız, vizyonumuzu paylaşacağız, ekonomik koşulları paylaşacağız. Çünkü Galatasaray'a bankalar birliği tarafından empoze edilmiş birtakım şartlar var. Galatasaray'ın başarıya ulaşması için ne yapmamız gerekiyorsa en büyük desteği, iyi bir Galatasaraylı olarak inandığımız ve böyle bilinen Fatih hocamızdan alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla kulüp üyeleri olarak konuşuruz. Bir sorun görmüyoruz şu an konuşmakta ve anlaşabilmekte. Şimdiden bunu söyleyebilirim."



"VİZYONLARI YOK, KAVGA ETMEKTEN VAKİT AYIRAMADILAR"



Galatasaray'ın ekonomik sorunlarını ve yapacağı projelerini anlatan Hamamcıoğlu, "Şu andaki yönetimin hiçbir dokunuşu olmamış bu konulara ?" sorusuna şu yanıtı verdi: Olmaması çok normal. Çünkü öyle bir tecrübe ve vizyonları yok. Onlar camianın içinde kavga etmekten, farlı kurum ve kuruluşlarda didişmekten bu işlere vakit ayırmadılar. Dikkat ederseniz 1 senedir yönetim yok sayılır. Galatasaray'ın içinde bulunduğu kaotik durumun tek nedeni onlardır. Galatasaraylılar şimdi bundan bir ders çıkartmalılar. Galatasaray'ın dinamiklerini bilen insanlara ihtiyaç var. Bizim bütün derdimiz ortak akıl ile uyuyan devi uyandırmak.



STAT İSİM HAKKI



Stat isim hakkıyla alakalı bir girişiminiz oldu mu?



"Biz şöyle bir şey yapmıyoruz ve bunu kimsenin yapmaya hakkı yok, buna kimsenin inanmaması lazım. Şu firma ile anlaştık, protokol yaptık falan bunlar doğru işler değil. Hiçbir ciddi ve özel sektör firması seçilmemiş bir yönetim ile protokol imzalamaz. Hiç kimsenin de Galatasaray adına böyle bir protokol imzalamaya yetkisi yok. Genel kuruldan görev almadan. O yüzden bu seçim hayallerini, propagandalarını bir kenara bırakmak lazım. Bizim de görüştüğümüz firmalar var. Seçilip genel kuruldan yetkiyi aldığımız zaman 3 firma var. Biri yerli ikisi yabancı. Yabancı firmanın bir tanesi ile bütün adaylar konuşuyor. Onlara diyorlar ki seçildiğiniz zaman gelin konuşalım. Herkese aynı şeyi söylüyorlar. Öyle protokol imzası yok. Seçildikten 3 ay sonra hallederiz stat isim hakkını."



"KEMERBURGAZ'A TAŞINACAĞIZ"



"Diğer adaylar Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmayı bir proje olarak sunuyorlar ama bu bir proje değil olması gereken bir şey. Bunu nasıl yapacağınız önemli. Burada da Florya'yı bir gayrimenkul ortaklığı ile değerlendireceğiz. Çıkacağız oradan, Kemerburgaz'a taşınacağız. Kemerburgaz ve Florya'nın müteahhitleri hazır. Galatasaray'ın kasasından 5 kuruş çıkmayacak. Kemerburgaz'a girdiğimizden artı 30 ayda orası Galatasaray'ın futbol üssü olacak."



"GS TV'Yİ KİMSE İZLEMİYOR"



"Dijital dönüşümde bir önemli konu da, içerik pazarlaması. Galatasaray çok önemli içerikler yaratıyor, maçlarda, antrenmanlarda, bunları başka televizyonlar paylaşıyor. Bunları kendi aplikasyonunuzda paylaşabilirsiniz. Yayıncılık çok önemli. Galatasaray televizyonu demode. Kimse izlemiyor, çamurla sahalardaki maçları gösteriyorlar. Çocuklara, kadınlara hitap eden üstün bir teknoloji ile kullanabilirsiniz bunu. Neden bir pilates programı olmasın neden eski nostaljik filmler gösterilmesin diğer kanallarda olduğu gibi? Bunların hepsi gelir kazandırır. Biz bunların hepsini gayrimenkul pazarlama dahil olmak üzere bir pazarlama şemsiyesinin altında toplamak istiyoruz."



"BU BORCUN ORADAN BURADAN GELECEK PARAYLA KAPTILMASI MÜMKÜN DEĞİL"



"Öncelikle Galatasaray'ın içinde bulunduğu bazı ekonomik verileri paylaşmak istiyorum ki durumun ne kadar ciddi olduğunu hep birlikte anlayalım. Galatasaray'ın bugün birikmiş borcu 2 milyar 100 milyon lira. Son 113 yılda Galatasaray 1 milyar lira borçlanarak gelmiş. 113 ve 116 yılda yani son 3 senede ise bu borç 2 milyar 100 milyon liraya çıkmış. İçinde bulunduğumuz durumu düşünebiliyor musunuz ? Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki alacak borç ilişkisi ise Sportif A.Ş. 1 milyar 342 milyon lira alacaklı kulüpten. Bu 4 sene evvel 190 milyon liraydı. Rakamları özellikle söylüyorum bu kulüp ne hale geldi, biz yönetime geldiğimizde neyle başlayacağız. Bu nedenle biz gerçekleri paylaşıp, ayakları yere basan projelerle Galatasaray'ı tekrar yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu borcun kapanması oradan gelecek buradan gelecek paralarda mümkün değil. Eğer Galatasaray'da mali ve idari reformlar yapılmazsa radikal kararlar alınmazsa, önümüzdeki yıllarda Galatasaray olmaz. Gelinen durum bu."



"HER İKİ TRANSFERDEN BİRİ BAŞARISIZ"



"Bunun için çözüm önerilerimiz, birincisi ; Galatasaray mutlaka ve mutlaka bütün faaliyetlerinde kendi öz kaynaklarına dönüp, gençlere ve altyapıya yatırımı hızlandırması lazım. İkincisi, Galatasaray'ın diğer Avrupa kulüpleri gibi sportif başarıya bağlı olmayan değerler potansiyelinden gelir yaratması lazım. Bunun içinde iki tane önemli aks var. Biri dijital dönüşüm, ikincisi pazarlama. Bu ikisini birleştirebilirseniz Galatasaray ticari faaliyetlerle sportif başarıya bağlı olmayan gelir elde eder. Çıkış burada. Ne demek istediğimi iki rakamla paylaşmak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü geçtiğimiz sezon futbol şubesinde 54 milyon euroluk bir futbolcu değeriyle var oldu. Şampiyonluğu son anda kaçıran, sahaya çıkan sezon boyunca takımın ortalaması 26.5 milyon Euro. Bu demektir ki 54 milyon Euro harcamışız takıma ancak 26.5 milyon euroluk faydalanmışız. Aradaki israfı, verimsizliği görebiliyor musunuz ? bir başka deyişle her iki transferden bir tanesinde başarısız olmuşuz."



"BAŞKALARINA HOŞ GÖRÜNMEK İÇİN..."



"Bunu yapmazsanız kulüp bu duruma düşmez. Bunu popülist yaklaşımlar yüzünden yapıyorlar. Başkalarına hoş görünmek için, meşhur olmak için. Siz, size emanet edilen parayı bu şekilde harcamamalısınız. Bizim yapacağımız en önemli değişiklik bu olacak. Verimlilik, verimlilik, verimlilik. Özetle sportif başarıyı hiçbir zaman odağımızdan kaçırmayacağız, önceliğimiz olacak. Ancak sportif başarıyı satın almak yerine verimlilikle sağlamak zorundasınız. Amaç aynı araçlar farklılaşacak. Bunların Avrupa'da örnekleri var. Bunları yapabilmek için ciddi, dirayetli bir yönetime ihtiyaç var. İşte biz o yönetimiz."



"ELDEKİ DATAYI DEĞERLENDİREBİLİRİZ"



Dijital dönüşümden bahsettiniz, bunu biraz açabilir misiniz?



"Bugün bütün dünyanın hayatı dijital ile geçiyor. Aplikasyonlarla hayatımız geçiyor. En büyük varlık elinizdeki data. Şu anda en önemli para dünyada big data denilen veriler. Bu işten çok para kazanan şirketler var. Ancak yaptıkları işlerden değil, ellerindeki veriyi çok iyi değerlendiriyorlar. Galatasaray'ın en az 15 milyon taraftarı olduğunu söylüyoruz. Dijital imkanları kullanmadan Galatasaray yönetiminin taraftarı tanıma imkanı yok. Hangi yaş grubu, hangi cinsiyet, tüketim alışkanlıkları nedir, maçtan önce sonra ne yapıyor. Bunları bilmezseniz bu datayı değerlendiremezsiniz. Bu veriyi, kişisel verilerin saklanma kanununa riayet ederek, tüketim alışkanlıklarını paylaşabilirseniz, sponsorlara daha iyi imkan sağlayabilirsiniz."



"SADECE FORMA ATKI İLE BİTMİYOR İŞ"



"Taraftarınıza daha kolay dokunabilirsiniz. Sizin aplikasyonlarınızı daha rahat kullanırlar. Bugün Galatasaray Store'lardan ortalamaya yakın harcanan tutar kişi başı 4 lira. Bunu 40'a çıkartabilirsiniz. E-ticarete geçerek. Artık dükkana gitmiyorsunuz, dükkan size geliyor. Daha iyi tasarımlar yapabilirsiniz. Sadece atkı ve forma ile bitmiyor iş. Normal hayatınızda giyeceğiniz kıyafetler olması lazım. Kadınlara özel, çocuklara özel. Şimdi bizim ürünlerimiz güzel olabilir ama gittiğiniz zaman alacağınız her ürünle direkt halı saha maçına çıkmanız lazım. Her tarafta büyük logolar, sarı kırmızı renkler tabii ki onlar bizim renklerimiz ama bütün dünya kulüplerinde, normal sosyal hayatınızda kullanabileceğiniz ürünleri de pazarlıyorlar."



"YURTDIŞINDA TARAFTARLAR MAĞZALARA ULAŞAMIYOR"



"Modern pazarlama teknikleri ile pazarlanabilecek her ürünümüzü gelire çevirmek istiyoruz. Bu 6 ayda 1 senede olacak iş değil ama bunun getirisi çok büyük. Galatasaray bunu yapabilir. Yurtdışındaki taraftarlarımız mağazacılara ulaşamıyorlar. Galatasaray gibi çağdaş olması gereken bir kulübün nasıl bir durumda olduğunu düşünebiliyor musunuz ? Bu basit dokunuşlarla Galatasaray tekrar yönetilebilir hale gelebilir. Biz de bu konuda çok iddialıyız. Çok iyi yetişmiş, hazırlanmış ve gerçek projelerle gelen bir ekibimiz var. Bütün yol haritası tamamlanmış halde. Bu bakımdan biz gelince yönetim kurulundaki arkadaşlarımız nereye geldik diye şaşırmayacaklar. Hepsi kulübü bilen, vakit ayırabilecek insanlar."



"TARAFTARIMIZ YENİ OZAN KABAK BEKLİYOR"



Altyapı konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz?



"Sadece fiziksel altyapıdan bahsetmiyoruz burada öncelikle altyapıyı mental olarak hazırlamak lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir scouting ekibi var. Fakat altyapı ekibimize gereken imkanlar sunulmadığı için onların çok başarılı olduğunu söylemeyiz. Altyapıda mutlaka bir ödüllendirme ve teşvik sistemi kurmak lazım. Başarılı olan sporcuyu, o sporcuyu yetiştireni ödüllendirmek lazım. O şekilde motive olur insanlar. Bunu koymamız lazım. İkincisi altyapıda fiziki imkanlar yaratmak lazım. Kemerburgaz'da bu imkanlar olacaktır. Sadece kendi altyapımızı değil başka altyapıları da takip etmemiz lazım. Bugün milli takımın çatısına baktığımızda hepsi gurbetçi ailelerin çocukları. Büyüdükleri ülkelerin altyapısından yetişmişler. Aynı şekilde altyapıda çalışan çok yetenekli Türk antrenörler var. Bunları getirmek lazım. Hepsi ile temas halindeyiz. O bakımdan altyapıyı tekrar bütün branşlar için geçerli bu söylediğim kendi yıldızımızı kendimiz yaratmamız lazım. Biraz sabrederek ve tüm camianın bu dirayeti göstermesi lazım. Altyapıdan ziyade biz buna akademi diyeceğiz. Erasmus programı gibi programlarımız olacak. Yabancı sporcuları getireceğiz bizim tesislerimizde kalsınlar, dostluk olsun. Galatasaray'ın çıkış noktası altyapı. Bizim en iyi örneğimiz Ozan Kabak'tır. O da nasıl oldu yerine oynadığı oyuncu sakatlandı onun yerine girdi. Taraftarlarımızda bunu bekliyor. Genç oyuncu sahaya girdiğinde alkışlıyorlar. Demek ki bir özlem bir beklenti var. Hem Galatasaray'ın misyonunu göstermesi için hem de ekonomi için"



"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"



"Basketbolu Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray'dır. Bir konuda her zaman başarılı olamayabilirsiniz ama mücadele ruhunuzu asla kaybetmemeniz lazım. Galatasaray'ın bu sene basketbolda kötü duruma düşmesinin tek nedeni kötü yönetimdir. Bütçe ile alakası yok. Basketbol ile birlikte tüm amatör şubelerde yapılması gereken şey çok basit. Altyapı. Mutlaka finansal olarak çözüm ortakları bulmak lazım. Kazan kazan ilişkisi olması lazım. Amatör şubelere genel olarak bakış açımız şu ; amatör şubeleri amatör olarak seçilen yönetim kurulu üyeleri yönetmemeli. Mutlaka ki bütçe, vizyon ve performans takibi seçilmiş yönetim kurulu üyelerinde olmalı ve o yönetim kurulu üyelerinin doğru yöneteceği, liyakate göre bulacağı profesyonel kişiler olmalı. Aksi takdirde amatör şubeler seçilen yönetim kurulu üyesinin bir hobi merkezi oluyor. Ben bu yelkeni bir yöneteyim. Böyle olmaz. Seçilmiş yönetim kurulu üyesinin basketbolcu transfer etmemesi lazım. Gidip seçmemesi lazım. Taktik veriyordu arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bu ciddi bir iş."



"MÜTHİŞ BİR ALGI YÖNETİMİ VAR"



Camiadaki ayrışmayı nasıl tekrar birleştirmeyi düşünüyorsunuz?



"Şeffaf iletişim, ilgili iletişim ve üyelerin ilgisini arttırmak. İlgi olmadığı için insanlar algıya inanıyorlar. Bizim bununla ilgili üye entegrasyon programımız var. İç iletişimi arttırmak için. Periyodik toplantılar düzenleyeceğiz. Değerleri tekrar aktaracağız ve özellikle yeni üyelere bir oryantasyon programı yapacağız. Nereye geldiniz, neyin parçasısınız. İlgi o kadar az ki, son 7 yılda kulübümüze üye olanların sadece yüzde 18'i genel kurullara katılmış. Çok düşük. Her 100 kişiden 1 tanesi kulüp kartını cebine koymuş kaybolmuş. Bunun sebebini araştırmak lazım. Çünkü kucaklaşmıyoruz. Oryantasyon programı yok. Kucaklaşmak için sanal mağduriyetler yaratmamak lazım. Müthiş bir algı yönetimi var. Eğer siz herkesi kulübün dertlerine ortak ederseniz bu ayrışma olmaz." Diğer adaylardan sizi ayıran en büyük özellik nedir ? sorusuna hamamcıoğlu "Tecrübem, hayatta yaptıklarım, bu konuya hazır olmam, gerçekçi ve samimi olmam." yanıtını verdi.