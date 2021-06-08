Metin Öztürk: 'Terim hepimizden daha güçlü bir Galatasaraylı'

19 Haziran'daki seçimde mor renkli oy pusulasıyla yarışacak başkan adayı Metin Öztürk, Sabah gazetesine özel röportaj verdi.



İki dönem için başkanlığa aday olduğunu açıklayan Öztürk, 19 Haziran'daki seçimin Burak Elmas'la arasında geçeceğini söyledi.



İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları açıklamaları:



Mustafa Cengiz çok şanslı bir döneme denk geldi. Önceki başkanın hazırladığı takım ve getirdiği hoca şampiyon olunca 30 milyon Euro Şampiyonlar Ligi geliri, sermaye artırımı ve Ndiaye satışı...



Tıkandığı dönemde de Bankalar Birliği'nden para geldi ve ödemeler ötelendi. Ancak artık deniz bitti, bunun devamı yok. Zaten Abdurrahim Albayrak da 29 Mayıs'ta iptal edilen seçim öncesinde beni ve diğer başkan adaylarını aradı; '300 milyon TL'niz yoksa aday olmayın' dedi.



"2024'TE YİNE ADAYIM!"



2 buçuk yıl önce yola çıktım ve bu sürede 140'a yakın toplantı yaptım. 1-2 hafta kala yola çıkanları görünce 'pes' diyorum. Ben iki dönem için de adayım. Bu seçimi kazanacağımı düşünüyorum ama aksi sonuçta da pes etmeyeceğim ve Mayıs 2024'te yine adayım.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR LİSTE OLUŞTURDUM"



Şampiyonlar Ligi gibi bir liste oluşturdum. Ekibin ahengi var. Lise'den ve iş hayatından Galatasaray'ı ileriye götürecek bir oluşum. Bu ekipten en az 2 kişi bir sonraki seçimde başkan adayı olabilir.



"FATİH TERİM DE NEDEN İLERİDE BAŞKAN ADAYI OLMASIN?"



Yönetimimde yer alan Rıza Morova ve Dikran Gülmezgil'le Mayıs 2024'te başkanlık için yarışmaktan keyif alırım, camiaya hizmet rekabeti sonuçta, kıymetli hocamız Fatih Terim de neden ileride başkan adayı olmasın?



"46 SPONSOR BULDUK!"



İlk defa bir başkan adayı 46 sponsorla göreve talip. Sadece futbol, basketbol ve voleybola değil yüzme yelken ve kürek şubelerine bile sponsorlar bulduk.



"BURAK ELMAS KAZANIRSA SPONSORLARIMIZI KENDİSİNE GÖTÜRECEĞİZ"



Stadımız için de 5 sponsor adayımız var. Şunu da söylemek istiyorum ki Burak Elmas kazanırsa biz sponsorlarımızı kendisine götüreceğiz. Biz kazanırsak da o getirecek.



"BURAK ELMAS'I KENDİME RAKİP OLARAK GÖRÜYORUM"



Aşılama çalışmaları çok hızlandı, seçime 4 binin üzerinde katılım bekliyorum. Açıkçası Burak Elmas'ı kendime rakip olarak görüyorum. Seçim benimle Burak Elmas arasında geçer.



"DİĞER ADAYLAR GERİDE KALIR"



10-15 oy fark, sonucu belirleyecek gibi gözüküyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan geride kalacaklar. İbrahim Özdemir ise müthiş bir devlet adamı ama oy potansiyelini bilemiyorum.



"HOCAMIZ FATİH TERİM'DİR"



Ben ya da Burak Elmas başkan 19 Haziran'da başkan seçilirse, 20 Haziran'da hocamız Fatih Terim'dir. Başka adayların kazanma ihtimalini görmediğim için içim bunu rahat şekilde dile getiriyorum.



Fatih Terim ahlaken hepimizden daha güçlü bir Galatasaraylı ve bir Galatasaraylı duruşu sergileyip kimseyle çalışma işareti vermiyor. Zaten Galatasaray göreve çağırırsa, Fatih Hoca gelir. Ama Fatih Hoca üzerinden seçim sürecinde prim yapılması doğru değil tabii.



