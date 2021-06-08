İbrahim Özdemir: 'Falcao transferi Galatasaray'a ihanet!'

Galatasaray'ın başkan adaylarından eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir de AKŞAM'a konuştu.



Özdemir, Akşam'dan Orçun Özateş'in sorularını yanıtladı: "Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.



"YETER ARTIK' DİYORUZ"



Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.



"10'DA BİRİNE ŞUBELER KURULUR"



Biz ne şan ne şöhret ne de herhangi bir işimizi yapalım diye burada değiliz. Galatasaray başkanlığı bir kartvizit makamı değildir. Falcao'nun alacağı ücretin 10'da birine bütün amatör branşları dizayn edebilirsiniz. Bu çok zor değil. Yeter ki bu iradeyi gösterin. Tüm amatör branşlara büyük yatırımlar yapacağız. Basketbol ve voleybolumuzu işin ehli arkadaşlarımızla götüreceğiz."



"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR"



"Galatasaray'da Fatih Terim seçim malzemesi yapılıyor mu?" sorusuna İbrahim Özdemir şu yanıtı verdi: "Fatih Terim'in seçim malzemesi yapıldığını kesinlikle düşünüyorum. Fatih Terim bu işin dışında tutulmalı. Hoca çalışmak isterse ve yönetimlerle şartlar konusunda uzlaşırsa devam eder. Fatih Terim 'Bıraktım, yönetici olmak istiyorum' derse de hakkıdır. Hocayı polemiğin içine çekerek, onun adına oy devşirme gibi bir olayı hâlâ sürdürmek yanlıştır. Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. En büyük Galatasaray'dır. Galatasaray her zaman en iyi hocayla çalışır."



"SATILMA KONUSU KORKUTUCU"



"Satılma konusu gündeme gelince üzülüyorum. Galatasaray'ın satılması kadar Galatasaraylılara korkutucu gelecek başka bir şey düşünemiyorum. Sportif AŞ'yi satmak Galatasaray'ı ortadan kaldırmak demektir. Buna tamamen karşıyız."



"GETİRSİNLER GÖRELİM"



"Sponsor konusunda ortada konuşulan sadece rakamlar var. 100 milyon dolarlık sponsorlar kazanamadığında geri mi dönecek? '100 milyon, 150 milyon dolar geliyor' diyorlar, getirsinler görelim. Ben seçilen başkana destek olma sözü veriyorum. Onlar biz seçilirsek anlaşma yaptıklarını söyledikleri sponsorları bize verecekler mi?"



"HAKAN BİZİM HEDEFİMİZ"



"Yüreğinin Galatasaray ile çarptığını her zaman söyleyen Hakan Çalhanoğlu'nu almak isterim. Bizim hedefimizdir. Samimi olarak söylüyorum. Bütün çabayı gösteririz. Ne zaman olur onu birlikte göreceğiz."



"RAKAMLAR HAVADA UÇUŞUYOR"



"300 milyon TL'in ne olduğunu tam bilen yok. İhtiyaç olan 300 milyon mu, 500 milyon mu bilmiyorum. Havada uçuşan bazı rakamlar var. Bu rakamları bulmak ehliyetli liyakatli yöneticiler için sorun değil."



"HEP AYNI İSİMLER"



"Ben ekibimi oluşturmak için 2-3 yıldır çalışıyorum. Diğer adayların listelerine bakıyorum, dön dolaş aynı isimler. Herkes birbirinin devamı. Yönetim kurulu listelerinde 30 senedir Galatasaray'ı yöneten ve Galatasaray'ın bu hale gelmesinde payı olan insanlar var. Bir de Galatasaray'ı yeni yüzlere emanet edelim. Bize emanet etsinler, bir de Galatasaray'ın bizimle nasıl idare edildiğini görsünler."



"MÜMKÜN DEĞİL"



"Gönlüm kulübün yüz binlerce üye olmasını ister. Ancak bu mümkün değil. Üyelik kabullünde bazı kıstaslar koymak zorundayız."



İŞTE LİSTESİ



Asil üyeler



Mustafa Tanrıyar



Mustafa Keten



Hilmi Develi



Volkan Vural



Cemal Sedat Dayıoğlu



Murat Atay



R. Selim Demir



M. Banu Kavak



Ali Fatinoğlu



Tamer Koldaş



Yedek üyeler



Tunç Üner



Reyhan Çelik



Emre Eti



Cenk Gönenç



Deniz İsmail Aras



"GALATASARAY İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Öte yandan İbrahim Özdemir'in listesinde yer alan Ali Fatinoğlu, "Biz 'Galatasaray'a nasıl faydalı oluruz' diye düşünüp bunların üzerinde çalışıyoruz. Fatih Terim ile konuşacağız. Terim benim göz bebeğimdir. Taraftar Fatih Hoca'yı istiyor. Hakan Çalhanoğlu takımımıza kazandırmak istediğimiz bir kardeşimizdir. Kendisinin de hayali var. Hep söylüyor. 'Bir gün Galatasaray forması giymek istiyorum' diye." konuştu.



