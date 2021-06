Burak Elmas: 'G.Saray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz'

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan seçim genel kurulda yarışacak olan başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit Şardan da kürsüye çıktılar.



Kürsüye başkan adaylarından Burak Elmas gelerek şu ifadeleri kullandı:



"Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarım adaylığımızı çevrimiçi olarak ilk zoom üzerinden yapılan Divan Kurulu toplantısında sizlerle paylaşmıştık. Galatasaray bizim ailemiz, Galatasaray'ı sadece seçime hazırlanırken değil, hayatımız boyunca yaşıyoruz. Galatasaray değerlerini biz hayatımızda yaşıyoruz. Galatasaray'ın sorunlarını sürekli düşünüyoruz, çözümlerini kafamızda sürekli arıyoruz. Dolayısıyla biz ailemizi yaşamaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada bizim açımızdan bugün Galatasaray'da bir yönetim seçilmiyor, Galatasaray'ın gelecek 30 yılında nasıl bir geleceğe gideceğini, nasıl bir mantaliteyle yönetileceği daha da önemlisi değerlerimizin yaşanıp yaşanmayacağına karar vereceğiz. Bizler arkadaşlarımla beraber bu yola çıkarken bir çözüm yaratmaya çalıştık. Ailemizin bu kritik döneminde çok önemli bir seçim olduğuna inanarak bu seçimin bir çözüm üretmeye çalıştık. Bizimkisi asla bir iktidar mücadelesi değildi. Bu çözümü üretirken çok değerli büyüklerimize, camiamızın eski başkanlarına, birçoğu şu an aranızda bulunan büyüklerimize giderek Galatasaray'ın çok önemli bir seçime gireceğini burada Galatasaray'ın geleceğiyle ve sorunlarının çözümüyle ilgili çok önemli kararlar almamız gerektiğini belirterek Galatasaray'ın ayrışarak değil, birlikte en doğru yönetim kurulu, en doğru başkan adayıyla ve onun arkasında destek vererek buradan çıkması için önerilerini rica ettik. O dönem görüştüğümüz büyüklerimizden böyle bir irade ortaya çıkmadı. Onların o dönemki düşünceleri gereği "



"Biz o dönem arkadaşlarımızla oturduk ve bir karar verdik. Bu kararı kimsenin bize duyduğu teveccühle değil ailemize duyduğumuz sorumluluk ve ailemizin geleceğine verdiğimiz önem sebebiyle verdik. Galatasaray'ın problemlerine çok daha erken hazırlanılması gerektiği, çok daha erken projeler geliştirilmesi gerektiği ve daha da önemlisi oy için değil yetkinliği sebebiyle hep bahsettiğimiz Galatasaray'ın insan kaynağının Galatasaray yönetimde artık var olması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Eylül 2020'den itibaren arkadaşlarım ve ben ilk önce 45 kişiye ulaşan bugün 90'ın üzerinde bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bu ekipteki her arkadaşımın her biriyle ben konuştum. Bana kimse isim dikta etmedi. Sorunları bildiğimiz ve çalıştığımız için, sorunları geçmiş hayatlarında çözmüş, bunlardan daha büyük projeleri yapmış, Galatasaray değerlerini hayatında yaşayan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Arkadaşlarıma da doğruları söyledim. Bütün arkadaşlarıma Galatasaray'ın belki de en zor döneminde Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elimizi koyduğumuzu ve asla popüler olmayacağımızı hepsine birer birer söyledim. Arkadaşlarım hayatlarındaki başarılarını bir kenara bırakarak, ailelerine ayıracakları zamanlarını bir kenara bırakarak Galatasaray mücadelesinde olmayı kabul ettiler. Huzurlarınızda hepsine benimle birlikte bu mücadelede yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Daha sonra projelerimizi çalışmaya başladık. Projelerimize Eylül 2020'den beri çalışıyoruz."



"Bu süreçte şuna özen gösterdik; bir ailenin böyle zor durumlardan çıkmasının iki önemli faktörü vardır. Birincisi birliktelik, ikincisi sevgi. Bu Galatasaray'ın birleşmesi gerektiğini, tüm kurumları ve tüm Galatasaraylılar ayrıştırılmadan Galatasaray değerleri çerçevesinde geleceğe gitmesinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için tüm bu seçim döneminde bu inancımıza uygun davranmaya çalıştık. Hiçbir adayın, yönetim kurulunun veya projelerinin aleyhinde konuşmadık. Sadece kendimizi, projelerimizi ve Galatasaray'da uygulamayı planladığımız projelerin uygulama haritalarını anlatarak bu süreci götürdük ve bu sürece bağlı kalacağız. Sebebi de şudur; kim kazanırsa kazansın, Galatasaray üyeleri kime teveccüh gösterirse göstersin birleştirebilecekleri bir Galatasaray teslim almalarını istiyoruz. Seçimde kavga etmiş, birbirine düşman olmuş bir Galatasaray değil. Bugün tüm arkadaşlarımla, tüm projelerimizle detaylı uygulama planları hazır şekilde karşınızdayız. Teveccüh bize olursa, görev bize verilirse ertesi gün ilk 100 gün için yapacağımız uygulamaları ve projeleri hazırladık. Bizler bu ailenin içinde büyüdük, ben 23 yaşımda yöneticilik yaptım, 18 yaşında üye olduğum kulüpte birçok yerde yer aldım, Galatasaray'ın içinde yetiştim ve yetiştirildim. Bana verilen bu emeğin karşılığında da aileme bu zor gününde arkadaşlarımla beraber bir çözüm üretmek ve bu çözümle Galatasaray'ın aydınlık bir geleceğe çıkması için adayım. Burada sizlerin vereceğiniz her türlü karara saygı duyarken Galatasaray'ın gerçekten birleşmeye ihtiyacına olan inancımızdan dolayı davranışlarımızda ve söylemlerimizde seçimden sonra da dikkat etmeye devam edeceğimizi ve ailemize layık olmaya çalışacağımıza sizlere buradan söz veriyorum. Biliyorsunuz Galatasaray değerleri sadece konuşmada değil, hayatınızda yaşayarak öğrenilir. Bizler hem Galatasaray'ın tarihini çok iyi biliyor hem de değerleri hayatımızda yaşıyoruz. Onun için sloganımızı da 'Sizlerle birlikte çok şey başaracağız' olarak belirledik. Bunu da belirlerken üyelerimizin hepsiyle bire bir konuştuk, dinledik, dinlemeye çok önem veriyoruz. Üyelerimizin görüşlerine de kararlarımıza dâhil etmeyi planlıyoruz. Galatasaray'da kutupların değil, Galatasaray doğruları ve Galatasaray değerleri çerçevesinde tüm Galatasaraylıların birleştiği Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz."