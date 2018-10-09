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Bülent Uygun, Katar'a döndü! Resmi açıklama...

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bülent Uygun, Katar'a döndü! Resmi açıklama...
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09 Ekim 2018 01:40
Teknik Direktor Bülent Uygun, yeniden Katar'a döndü. Geçen sezon Al-Gharafa'yı çalıştıran Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu.

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan, Bülent Uygun ile anlaşmaya varıldığını ve Uygun'un gün içinde Doha'ya gideceğini açıkladı.

Bulent Uygun, gec¸en sezon devre arasında, 11 maçta 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının bas¸ına geçmişti. Uygun, Katar Ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2'inci takım konumuna taşımıştı.

Bülent Uygunlu Al-Gharafa, Ligi 4. sırada bitirirken, Asya Şaampiyonlar liginde Play-Off turuna kalma başarısı göstermişti.



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