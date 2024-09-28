TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928, pazar günü 5'inci hafta müsabakasında deplasmanda Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada Berat Buğra Çelik düdük çalacak.



Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "son iki maçımızı kayıpsız geçerek üst sıralara yükseldik. Toplam 4 maçta 3 galibiyetimiz ve 1 beraberliğimiz var. İyi yoldayız, bu çizgiyi korumalıyız. Serik Belediyespor maçında da elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.



