Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Brown: "Jordan, 73-9 olamadık diye çok sinirlenmişti"

Eski Chicago Bulls guardı Randy Brown, Michael Jordan'ın 1995-96 sezonunu 73-9'luk bir dereceyle bitirme şansına mal olan önemli bir iç saha maçını kaybetmesine "çok sinirlendiğini" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls guardı Randy Brown, Michael Jordan'ın 1995-96 sezonunu 73-9'luk bir dereceyle bitirme şansına mal olan önemli bir iç saha maçını kaybetmesine "çok sinirlendiğini" açıkladı.

'96 sezonundaki Bulls, tarihteki herkesten önce 73-9'luk rekora ulaşan takım olma fırsatını yakalamış olsa da, ekibi durduran tek şey oldukça kritik bir mağlubiyet olmuştu.

Eski Bulls guardı Brown, yakın zamanda MJ'in bu yenilgiye nasıl tepki verdiğini şu şekilde açıkladı:

"Bir noktada, muhtemelen 50-5 falandık ve herkes bir maç kaybettik diye çok kızmıştı. Birçok insan şunu anlamıyor, o maçı evimizde kaybetmiştik. Evimizde 40-1'lik bir serimiz vardı. Aslında o maçı kazanıp 73-9 olmamız gerekiyordu ve kaybettiğimiz için Michael'ın çok sinirlendiğini ve sandalyelerin havada uçuştuğunu hatırlıyorum.

Çılgın bir durumdu. Aama soyunma odasını o kadar sessiz gördüğümde, o takımın şampiyon olacağını anlamıştım. Bir bütün olarak odaklanmıştık. Tabii ki şans da yanımızda olmuştu. Çok fazla sakatlık yaşamamıştık ve ekibimizde doğru miktarda yetenek ve rol adamı vardı."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal