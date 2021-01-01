Brown: "Jordan, 73-9 olamadık diye çok sinirlenmişti"

Eski Chicago Bulls guardı Randy Brown, Michael Jordan'ın 1995-96 sezonunu 73-9'luk bir dereceyle bitirme şansına mal olan önemli bir iç saha maçını kaybetmesine "çok sinirlendiğini" açıkladı.



'96 sezonundaki Bulls, tarihteki herkesten önce 73-9'luk rekora ulaşan takım olma fırsatını yakalamış olsa da, ekibi durduran tek şey oldukça kritik bir mağlubiyet olmuştu.



Eski Bulls guardı Brown, yakın zamanda MJ'in bu yenilgiye nasıl tepki verdiğini şu şekilde açıkladı:



"Bir noktada, muhtemelen 50-5 falandık ve herkes bir maç kaybettik diye çok kızmıştı. Birçok insan şunu anlamıyor, o maçı evimizde kaybetmiştik. Evimizde 40-1'lik bir serimiz vardı. Aslında o maçı kazanıp 73-9 olmamız gerekiyordu ve kaybettiğimiz için Michael'ın çok sinirlendiğini ve sandalyelerin havada uçuştuğunu hatırlıyorum.



Çılgın bir durumdu. Aama soyunma odasını o kadar sessiz gördüğümde, o takımın şampiyon olacağını anlamıştım. Bir bütün olarak odaklanmıştık. Tabii ki şans da yanımızda olmuştu. Çok fazla sakatlık yaşamamıştık ve ekibimizde doğru miktarda yetenek ve rol adamı vardı."



