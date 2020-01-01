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Brooklyn, bir süre daha Kyrie'siz olacak!

Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in, bu sezon Nets maçlarının neredeyse yarısını kaçırmasına sebep olan omuz sakatlığının şiddetlendiğini ve süresiz kadro dışı olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in, bu sezon Nets maçlarının neredeyse yarısını kaçırmasına sebep olan omuz sakatlığının şiddetlendiğini ve süresiz kadro dışı olduğunu duyurdu.

Irving, çeşitli rahatsızlıklarından ötürü Nets'in 53 maçının sadece 20'sinde oynayabilmişti. Başlangıçta sağ omuz sakatlığı ile 26 maç kaçırmış olan Kyrie, 1 Şubat'ta Washington Wizards'a karşı diz sakatlığı geçirdikten sonra, All-Star molasından önceki son beş maçta da kenarda oturmuştu.

Şimdi Nets, bir süre daha Irving'siz bir dönemi bekliyor gibi görünüyor.

Başantrenör Kenny Atkinson, gazetecilere verdiği demeçte Irving'in bu hafta sonuna doğru bir uzmanı görmeyi planladığını söyledi. Atkinson, Kyrie'nin rahatsızlığının sürekli olduğunu ve günden güne yıldız oyuncuyu rahatsız ettiğini belirtti.

Irving, Brooklyn'deki ilk sezonunda oynadığı maçlarda 27.4 sayı, 6.4 asist ve 5.2 ribaund ile oynadı.


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