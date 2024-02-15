Bowlingde 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası, Ankara'da yapıldı

Intercity 2.Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası 10-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı
2023-2024 Intercity 2.Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası 10-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara Rollhouse Bowling Salonunda yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren sporcular kürsüye çıktı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcuların madalyalarını Genel Sekreterimiz S. Eren Öztürk, Teknik Koordinatörümüz Şakir ERDEM ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör'ün takdim ettiği seremoni sonunda toplu fotoğraf çekildi.
2.Lig Kadınlarda;
1.Gözde SAMUR
2.Özgül TÜRKKAN
3.Gülhanım BİRİNCİ
3.Beyza TÜRKDÖNMEZ
2. Lig Erkeklerde;
1.Cemal Batu PINAR
2.Alperen BİRSEN
3.Sercan CEYLAN
3.Mustafa SAMUR
3.Lig Erkeklerde:
1-Yasir KUL
2-Melik TAŞ
3-Ömer Faruk KUL
3.Valentin BYSTROV
2023-2024 Intercity 2.Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası 10-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara Rollhouse Bowling Salonunda yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren sporcular kürsüye çıktı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcuların madalyalarını Genel Sekreterimiz S. Eren Öztürk, Teknik Koordinatörümüz Şakir ERDEM ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör'ün takdim ettiği seremoni sonunda toplu fotoğraf çekildi.
2.Lig Kadınlarda;
1.Gözde SAMUR
2.Özgül TÜRKKAN
3.Gülhanım BİRİNCİ
3.Beyza TÜRKDÖNMEZ
2. Lig Erkeklerde;
1.Cemal Batu PINAR
2.Alperen BİRSEN
3.Sercan CEYLAN
3.Mustafa SAMUR
3.Lig Erkeklerde:
1-Yasir KUL
2-Melik TAŞ
3-Ömer Faruk KUL
3.Valentin BYSTROV