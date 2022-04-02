BOTAŞ, Kayseri'de 14 sayı farkla kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, Kayseri'de 14 sayı farkla kazandı
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02 Nisan 2022 20:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 6, Gökçe Doğan 3, Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 24, Farhiya Abdi 12, Sventoraite 11, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi

BOTAŞ: Dubljevic 20, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 2, Ayşe Cora 18, Işıl Alben 5, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 6, Jurjane, Davis 24

1. Periyot: 14-36

Devre: 41-48

3. Periyot: 59-68

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