Borussia Dortmund'un yıldız ismi Beşiktaş'a karşı yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, grup aşamasında Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile eşleşmişti.
İlk maçına 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund karşısında çıkacak olan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi. Alman devinin genç yıldızı Giovanni Reyna'nın, karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
Borussia Dortmund genç futbolcunun 5 maç sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İlk maçına 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund karşısında çıkacak olan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi. Alman devinin genç yıldızı Giovanni Reyna'nın, karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
Borussia Dortmund genç futbolcunun 5 maç sahalardan uzak kalacağını duyurdu.