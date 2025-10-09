09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
0-130'
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
2-033'
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-134'
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-032'
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-234'

Borja Iglesias'tan Filistin için anlamlı mesaj

Celta Vigo ve İspanya Milli Takımı'nın golcüsü Borja Iglesias, Filistin halkına destek verdi.

calendar 09 Ekim 2025 18:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borja Iglesias'tan Filistin için anlamlı mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun deneyimli santrforu Borja Iglesias, Filistin halkına yönelik destek mesajıyla gündeme geldi.
 
Borja Iglesias, İspanya milli takımı kampında verdiği bir röportajda futbol üzerinden güçlü bir mesaj verdi.
 
IGLESIAS: "GOLÜM İPTAL EDİLSİN"
 
Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Eğer Filistin davasına bir faydası olacaksa penaltı atarken kaleye Filistin bayrağıyla girip golümü iptal etsinler, razıyım." ifadelerini kullandı.
 
Iglesias'ın bu çıkışı, futbolun sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.