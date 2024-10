Trento'da düzenlenen Festival dello Sport'ta Bonucci, Barzagli ve Chiellini'ye kadar birçok ünlü konuk yer aldı. Üç yıldız futbolcu farklı konular üzerine açıklamalarda bulundu.



CHIELLI'NİN AÇIKLAMALARI



Giorgio Chiellini, BBC'nin(Bonucci, Barzagli, Chiellini) öyküsünün bir dostluk hikayesi olduğunu belirtti: "BBC, bireysel oyunculardan öte bir trio. İlk andan itibaren birbirimize çok iyi uyum sağladık." Hiç yenilmez hissettikleri bir an olup olmadığını soran Chiellini, "2016/17 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona karşısında. Camp Nou'ya giremedik" şeklinde yanıt verdi. Buffon hakkında ise, "Gigi, soyunma odasının gündeliğini pek yaşamayan biriydi; kalecilerle ayrı çalışıyordu. Ama her zaman kalbimize dokunan sözler bulabiliyordu. Bu ya vardır ya yoktur. Gigi, sadece kurtarışlarıyla değil, kalbimizin doğru yerlerine dokunarak etkili olmayı başardı" dedi.



BONUCCI'NİN SÖZLERİ



Leonardo Bonucci, Chiellini ve Barzagli ile olan birlikteliklerinden bahsetti: "Bu, Conte'nin bir öngörüsüydü; kariyerimi değiştirdi. Ben de teknik direktör olmayı düşünüyorum; pazartesi sınavım var" şeklinde konuştu.



BARZAGLI'NİN DEĞERLENDİRMESİ



Andrea Barzagli, BBC'nin futbol tarihinin en iyi savunmalarından biri olduğu konusundaki düşünceleriyle ilgili, "Bence hem İtalyan futboluna hem de Avrupa futboluna büyük katkı sağladık. Bizim büyük futbolcular arasında olup olmadığımızı söylemek çok zor. Eğer siz öyle düşünüyorsanız, bu beni mutlu eder" dedi. Günümüzde futbolun değiştiğini belirten Barzagli, "Artık mükemmel oynayan gençler var ama insanlar arasındaki ilişkiyi mesafeyle değerlendiriyorlar. Daha uzun oyuncular tercih ediliyor" dedi. Mevcut lig durumu hakkında ise, "Inter ve Napoli, Juventus ile birlikte şampiyonluk için favori. Ama şu an için Juventus'tan daha önde olduğunu düşünüyorum. Rekabet var ama kazanmak zorunlu değil; çünkü değişim süreci yeni başladı" diye ekledi.



Görüşme sırasında Gianluigi Buffon'dan canlı bir mesaj da iletildi: "34-35 yaşlarında emekli olmayı düşünüyordum ama o üç kişi önümde olduğu sürece birkaç yıl daha devam edebilirim dedim. Onlar sayesinde daha fazla futbol oynama şansı buldum."