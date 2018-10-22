Bogdanovic, Kasım başında dönmeyi planlıyor!

Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic, geri dönüşü için 7 Kasım gecesi oynanacak Toronto Raptors karşılaşmasını hedef aldığını söyledi.
24 Eylül tarihinde sol dizinden geçirdiği ufak operasyondan beri parke yüzü görmeyen Bogdan, hiçbir şey yapma fırsatı bulamamanın zor olduğunu da ekledi: "Oturup hiçbir şey yapmamak zor bir durum. Bazen sahaya girmeye çalışıyorum ama beni dışarı atıyorlar. Sadece paslarda yardımcı olup takımın yanında bulunmak istiyorum, ama bunu o an istemediler. Arkadaşlarla, her gün ortaya koydukları emeği paylaşamayıp birlikte çalışamamak zorlu bir durum." "Üzgün olduğum bir diğer konu, sezonun ilk maçında ilk beş başlamayı çok istiyordum. Beni rahatsız eden bu oldu."
Bogdanovic, ilk sezonunda 11.3 sayı, 2.9 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.