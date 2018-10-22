Bogdanovic, Kasım başında dönmeyi planlıyor!

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Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic, geri dönüşü için 7 Kasım gecesi oynanacak Toronto Raptors karşılaşmasını hedef aldığını söyledi.24 Eylül tarihinde sol dizinden geçirdiği ufak operasyondan beri parke yüzü görmeyen Bogdan, hiçbir şey yapma fırsatı bulamamanın zor olduğunu da ekledi:Bogdanovic, ilk sezonunda 11.3 sayı, 2.9 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.