Bodrumspor son anda liderliği kaptırdı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi ekip Bodrumspor'un golü 45+3'de Kenan Özer'in penaltıdan kaydettiği vuruş ile geldi. Konuk Manisa FK'nın golü ise 88. dakikada Mehmet Uysal'dan gelirken, 90+6'da Çağrı Giritoğlu kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükselten Bodrumspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de devam ettirmiş oldu. Konuk ekip Manisa FK ise 8 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Adanaspor'u konuk edecek.





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