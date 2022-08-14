Bodrumspor sezonu galibiyetle açtı: 3-1

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodrumspor 3-1 kazanırken goller; 20 ve 34. dakikalarda Samet Yalçın, 25. dakikada ise Süleyman Özdamar'dan geldi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 75. dakikada Cengizhan Akgün'ün ayağından geldi.



Bu sonuçlar beraber ligin iki yeni takımından lige yükselen Bodrumspor sezona 3 puanla başlarken lige Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor sezonun ilk maçından boynu bükük ayrıldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrumspor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olurken, Yeni Malatyaspor kendi evinde Adanaspor'u ağırlayacak.





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