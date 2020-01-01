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Bleacher Report, Pelicans'ı "NBA'in en iyi ilk beş kadrosu" ilan etti!

Bleacher Report, New Orleans Pelicans'ın Orlando'daki tüm takımlar arasında en iyi başlangıç kadrosuna sahip olduğunu ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bleacher Report, New Orleans Pelicans'ın Orlando'daki tüm takımlar arasında en iyi başlangıç kadrosuna sahip olduğunu ortaya koydu.

Orlando bubble'ındaki takımlar arasında, en iyi başlangıç kadrosu bazında, Bleacher Report listenin tepesine Pelicans'ı yerleştirdi.

BR'ın Orlando'daki en iyi beş başlangıç kadrosu, sırayla şu şekilde yer aldı:

1) Pelicans
Zo |Jrue |Ingram |Zion |Favors

2) Clippers
Bev |PG13 |Kawhi |Morris |Zubac

3) Bucks
Bledsoe |Wes |Khris |Giannis |Brook

4) Heat
Nunn |D-Rob |Jimmy |Bam |Meyers

5) Celtics
Kemba |JB |Hayward |Tatum |Theis

"BU PELICANS'IN ŞAKASI YOK!"

BR, Pelicans beyanını şu ifadelerle açıkladı:

"Bu Pelicans'ın şakası yok.

Williamson sadece 19 maç oynamasına rağmen, bu kadro şimdiden Pelicans'ın en çok sahaya sürdüğü kadro oldu. İkinci sıradaki LA Clippers'tan 100 dakika daha fazla beraber vakit geçirdiler ve her 100 pozisyon başına, yaklaşık yedi puan daha bir net reyting sahibi oldular.

Holiday, backcourt'ta elit bir savunmacı, Ball iyi bir dış şutör oldu ve Ingram zaten bir All-Star. Williamson gibi yükselen bir süperstar ile Favors gibi bir savunma varlığını katınca, New Orleans tüm NBA'de en iyi ilk beş kadrosuna sahip oluyor."

Sıralamaların neredeyse tamamen net reytinge dayandığı ve kadroların, oyuncularının eksik olduğu hallerinin değerlendirmeye alındığı biliniyor.


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