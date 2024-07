Bisikletçi milli sporcular, madalyaya doymuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü yetenek taraması projesi kapsamında Yalova'da bisiklet sporuyla tanışan öğrenciler, milli takıma girerek ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok madalya elde etti.



Bakanlık tarafından her yıl Türkiye genelinde ilkokul 3 ve 4. sınıflar seviyesinde yapılan yetenek taramaları, birçok spor branşında sayısız başarılara imza atan çocukların kazanılmasını sağladı.



Yalova'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında bugüne kadar yetenek taramasına alınan 19 bin 777 öğrenciden davet edilen bin 565'i başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirildi.



2024 yılında da 3 bin 671 öğrencinin taramasını uzman antrenörler tarafından gerçekleştiren müdürlük, yakında açıklayacağı öğrencileri bir yıl temel beceri ve koordinasyon eğitimine alıp, en uygun spor branşlarına yönlendirecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, AA muhabirine, Yalova'daki tüm okulların 3 ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencileri yetenek taramasından geçirdiklerini söyledi.



Bisiklet, masa tenisi, basketbol, güreş, okçuluk gibi branşlarda ciddi başarılar elde ettiklerini dile getiren Kılıç, "Son dönemde özellikle bisiklette önemli başarımız var. Ailesi karşı çıkmasına rağmen bisiklet sporu yapmaya başlayan, devam eden ve bugün milli takıma giren çocuklarımız var. Bu çocuklarımız inanılmaz başarılar elde ediyor. Türkiye şampiyonlukları, Avrupa'da ikincilikleri var bu çocukların. İnşallah artık hedefleri olimpiyatlar, Avrupa ve dünya şampiyonlukları." diye konuştu.



"Bütün gençlerimize, çocuklarımıza ulaşıyoruz"



Gençlerin, 'Ben çok yetenekliydim, spor yapmak istiyordum ama kimse bana ulaşamadı." cümlesini artık kuramayacağı bir proje ile bakanlığın yanlarında yer aldığına vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:



"Biz Yalova genelinde de tüm Türkiye'de olduğu gibi projeyi uyguluyoruz ve herkese ulaşıyoruz. Artık Türkiye olarak bütün spor dallarında inanılmaz başarılar elde edeceğiz. Dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonluklarımızın daha fazla artacağını düşünüyorum. Bu proje gerçekten muhteşem. Biz bütün gençlerimize, çocuklarımıza ulaşıyor, 'Sen yeteneklisin. Senin şu sporları yapman lazım.' diyoruz ve yönlendiriyoruz. Böyle güzel başarılar gelince de mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. Bizim amacımız zaten gençlerimizi sporla buluşturmak, spora yönlendirmek."



Alev: "Güzel başarılar elde ediyoruz"



Eski milli takım antrenörü de olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı Antrenörü Kamil Alev, 1980, 1990 ve 2000'li yıllarda çeşitli dereceler elde eden başarılı bir il olduklarına dikkati çekerek, "Son zamanlarda da kadın milli takımına sporcu yetiştirmiş bir iliz. Tabii bunun arkasında bir bakanlık projesinin olduğunu unutmamak lazım. Yetenek taramasından gelenlerden Zeynep Bayram, Elif Keklik, Betül Tanrıkulu, Nisa Günaydın'ı kazandırdık. Daha öncesinde de kazandırdığımız hem ulusal hem uluslararası alanda Balkan üçüncülüğümüzü yapan Emine Irmak Sezer oldu. Güzel başarılar elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ellerinde şu anda yine bakanlık projesiyle seçilen güçlü bir minik erkek gurubu olduğunu aktaran Alev, "İlerleyen yıllarda onların başarısıyla övüneceğimiz, gurur duyacağımız bir dönemi birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum. Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası yarışlarında hem zamana karşı yarışında hem de yol yarışında başarılı olduk. Geçen hafta Erzurum'da Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda gençlerde Emine Irmak Sezer, 17 yaş altı kadınlarda Zeynep Bayram ve minikler erkeklerde Ali Osman Öztapak şampiyon oldu. Geçen yıl yaklaşık 93 madalya kazanmıştık. Bu yıl da sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda hem Avrupa, hem dünya hem de olimpiyat oyunlarında Yalova'da yetiştirdiğimiz gençlerimizin madalya kazanması bizi daha mutlu ve gururlu hissettirir." ifadelerini kullandı.



Yetenek taramasından gelip Türkiye şampiyonluklarına imza attılar



Bakanlık projesi sayesinde henüz 3. sınıftayken bisiklet sporuyla tanışan ve azimleriyle kısa sürede milli takıma kadar yükselen sporcular, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.



17 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olan 15 yaşındaki Elif Keklik, hiç aklında olmayan bisiklet sporuna yetenek taramasındaki yönlendirme ve annesinin desteğiyle başladığını belirterek, "Hiç aklımda değildi. Ben aslında hiç yapmak istemiyordum, zor gelmişti. Antrenmanlara başladık ve buralara kadar geldik. Çok güzel bir spormuş ve şu an bu sporu yaptığım için çok mutluyum. İki yıldır milli takım kamplarında yer alıyorum. Milli takımda olmak çok farklı, çok keyifli. Çok iyi zaman geçiriyoruz. Şu an hedefim EYOF'ta (Avrupa Gençlik Olimpik Festivali) başarılı olmak. Ardından da olimpiyatlar." şeklinde konuştu.



Yetenek taramasının ortaya çıkardığı geleceğin yarışçıları arasında gösterilen Zeynep Bayram ise, "17 yaş altı kategorisinde yarışıyorum. Üç yıldır bu sporu yapıyorum. Yetenek taramasında bisiklete yeteneğim olduğu çıktığı için başlamıştım. Aklımda bisiklet yoktu. Orada görüp tanıdım ve başladım. Böyle bir seviyeye geleceğimi düşünmüyordum ama 'İyi ki seçmişim.' diyorum. Şu an 2026 yılında yapılacak EYOF'a hazırlanıyorum." açıklamasında bulundu.



İlköğretim 6. sınıf öğrencisiyken okulunda açılan bisiklet kursuna katılan ve kendisini geliştirerek 3 Türkiye şampiyonluğu elde eden milli sporcu Emine Irmak Sezer de ailesinin ilk başlarda karşı çıkmasına rağmen spora devam ettiğini aktardı.



"Bir merakla başladım ve şu an buradayım" diyen Sezen, şunları söyledi:



"Ailem çok korkmuştu. Düşme riskleri nedeniyle karşı çıkmış ve izin vermemişlerdi. Şimdi başarılar sonrası benimle çok gurur duyuyorlar. Hayalim, 2028 yılında yapılacak olimpiyatlara ilk kadın bisikletçi olarak katılmak. Türkiye'de daha önce hiçbir kadın dağ bisikletinde katılamadı. Ben o ilki başarmak istiyorum. 2028 ve 2032 olimpiyatlarını hedef olarak koydum. İnşallah bunu gerçekleştiririm. 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında dağ bisikletinde Türkiye şampiyonu oldum. 2021 ve 2022'de yol bisikletinde, 2024'te ise zamana karşı Türkiye şampiyonu oldum."



Üç yıl önce bisiklet sporuna başladığını ve son yapılan Türkiye Şampiyonası'nın 19 yaş altı kategorisinde şampiyon olduğu dile getiren Murat Peltek ise milli takım adına yarışmalara katılmaya devam etmek istediğini, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçladığını aktardı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU