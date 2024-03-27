Bir makineye dönüştü: Barış Alper Yılmaz

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarında süre bulan Barış Alper Yılmaz, bu sezon toplam 54 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bir makineye dönüştü: Barış Alper Yılmaz
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27 Mart 2024 09:56
Galatasaray'ın son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 54 maçta süre buldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ve Avusturya ile oynadığı maçlarda da süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 54 maçta süre bulmuş oldu.

54 MAÇTA SÜRE BULDU

Galatasaray'da 46 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da ise 8 maçta süre buldu.

BARIŞ ALPER'İN İSTATİSTİKLERİ

Orijinal mevki sağ kanadın yanı sıra santrfor ve bu sezon bek pozisyonlarında da forma giymeye başlayan Barış Alper Yılmaz, söz konusu 54 maçta 5 gol attı 8 asist yaptı.

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