Bill Russell, vefat ettiğini zanneden Twitter kullanıcısına cevap verdi!

Boston Celtics efsanesi Bill Russell, bir Twitter kullanıcısının "cennetten gülümseyerek izliyor" ifadesine, komik bir karşılık verdi ve hala hayatta olduğunu hatırlattı.



Russell, geçtiğimiz Boston'ın Portland Trail Blazers'a karşı oynadığı maçı izlediğini ve hayatta olduğunu bildirdi. Ayrıca, maç sırasında sanal izleyicilik yapan Celtics efsanesi Paul Pierce'a da seslendi.



Twitter kullanıcısının attığı tweet, şu şekildeydi:



"Smart, Melo'nun şutunu blokladı ve topun çıkmasını da engelledi. Bill Russell cennetten gülümseyerek izliyor."



Celtics efsanesinin cevap olarak attığı tweet şu şekildeydi:



"Bilmek isteyen olursa diye söylüyorum, ben hala hayattayım, en azından en son kontrol ettiğimde öyleydi. Celtics - Trail Blazers maçını izliyorum. Hey Paul Pierce, hala yaşadığımı bildirebilir misin?"



Russell sadece hayatta değil, aynı zamanda inanılmaz derecede aktif olmasıyla biliniyor. Efsane oyuncu, sosyal adalet ve ırksal eşitlik mücadelesi konularında son aylarda oldukça sesi çıkan figürlerden biriydi.



