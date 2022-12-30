Bilal Meşe: 'Beşiktaş ipten döndü'

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u evinde 1-0 mağlup ettiği maçı köşesinde yorumladı.



Meşe yazısında, "u oyunda macera peşinde koşmanın anlamı yok, aklın yolu birdir. Takımda herkes sağlamsa, süreceğiniz kadro budur arkadaş.

Adana Demirspor, dişli bir ekip, gerek kadrosu, gerekse ligde bulunduğu konum asla bir rastlantı değildir. Yani, zirvenin ortakları arasında yer almasını öyle şansla - mansla değerlendirirsek, ayıp ederiz." dedi.



İŞTE BİLAL MEŞE'NİN SÖZLERİ:



"Dünya Kupası'ndan sonra lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, zirveye tutunabilmek için adeta çırpınıyor! Kartal bırakın kadro tercihlerini bir kenara, özgüven duygusunu kaybetmiş, her maça adeta diken üstünde çıkıyor!

Güneş'in Adana Demirspor karşısına sürdüğü onbir ideale yakın, yani taşları yerine oturtmuş tecrübeli hoca. Bu oyunda macera peşinde koşmanın anlamı yok, aklın yolu birdir. Takımda herkes sağlamsa, süreceğiniz kadro budur arkadaş.

Adana Demirspor, dişli bir ekip, gerek kadrosu, gerekse ligde bulunduğu konum asla bir rastlantı değildir. Yani, zirvenin ortakları arasında yer almasını öyle şansla - mansla değerlendirirsek, ayıp ederiz.



Böylesi güçlü bir rakip karşısında Kartal, geçmiş maçlarına oranla biraz daha derli - toplu gözüktü. (Son 25 dakika hariç.) Konuk takımın ofansif oyunu tercih etmesi, Kartal'ın dünkü mücadele en büyük handikapıydı kuşkusuz.

Ya Mert olmasaydı? Bu yarıda kaleci Mert, rakibin pozisyonlarında zamanlamasıyla dikkat çekti. Nitekim Ndiaye ve Gulbrandsen'in gol pozisyonlarında bu özelliğini gördük, o da özgüvenini kazandı.



Gelelim Masuaku'ya... Gördük ki Şenol hoca, bütün duran topları ona emanet etmiş, iyi de yapmış. 14'te kazanılan frikik atışını Masuaku kullandı, baraja karşın, soluyla nefis vurdu, Ertaç'ın uğraşları golü engellemeye yetmedi.



Böylesi dişli ve de gol yollarında etkili kramponlara sahip rakip karşısında ikiyi, hatta üçü bulacaksınız, arkadaş, yok böyle dokuz doğurursunuz!

Nitekim 57'de Onyekuru soldan indi, penaltı noktasına kesti, Gulbrandsen, klasına yakışmayan bir vuruş yaptı, takımını mutlak bir golden etti.

Güneş baktı tehlike büyük, aksayan dişlilerin yerine Tayfur ve Redmond'u 65'te sahaya sürdü. Özellikle Cenk oyuna iyi başladı, fakat gelin görün ki, onun kanat oyuncusu olarak verimli olamayacağını biz de gördük!

Adana Demirspor maçı hiç bırakmadı. Nitekim 68'de oyuna sonradan giren Yusuf'un şutunda top direkten dönerken, taraftarların da yüreğini ağzına getirdi!



Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Beşiktaş nihayet kazandı, kazanmasına da ipten döndü dersek abartmış olmayız. Siz deyin son yirmi dakika, ben de diyeyim uzatmalar dahil 25 dakika, Adana Demirspor öyle bir baskı kurdu ki, Kartal'da müthiş paniğe neden oldu. Güneş'in rakibin baskısını kırmak için yaptığı oyuncu hamleleri de pek işe yaramadı.

Valla, neticede Kartal kritik bir virajı üç puanla geçti.



Son bölümlerde ortaya koyduğu futbol ise ben de gelecek adına soru işaretleri bıraktı! Masuaku'nun tek golüyle kazanan Kartal, son bölümlerde bal yapmayan arı gibiydi, varın gerisini siz düşünün!"





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