Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi
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19 Ekim 2020 16:19
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Yönetim kurulu, Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.



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