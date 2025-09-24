Betis, Antony ile ayakta kaldı!

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Real Betis ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Real Betis, 15. dakikada Antony'nin asisti ve Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti.



Nottingham'ı öne geçiren golleri 18 ve 23. dakikalarda Igor Jesus attı.



Betis, Antony'nin 85. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.



Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, mücadelede 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte iki ekip Avrupa Ligi'ne 1'er puanla başladı.



Nottingham, gelecek maç haftasında Midjtylland ile evinde karşılaşacak. Betis ise Ludogorets deplasmanına gidecek.



