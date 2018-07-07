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Beşiktaş'tan Bernard Duarte transferi için seferberlik

Beşiktaş Yönetimi, 5 yıllık Shakhtar Donetsk macerasını noktalayan ve boşa çıkan Bernard Duarte için harekete geçti. Siyah- Beyazlılar, 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu için menaceriyle teması kurdu.

Beşiktaş'tan Bernard Duarte transferi için seferberlik
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07 Temmuz 2018 12:17
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın son hedefi belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in orta alanda birçok bölgede forma giyebilecek bir joker futbolcunun alınmasını istemesinin ardından harekete geçen Kara Kartal, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le yollarını ayıran Bernard Duarte'nin peşine düştü.

Yönetim, orta sahada ana mevkiisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilen futbolcu konusunda atağa kalktı.

Beşiktaş transfer komitesinin, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koyan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menaceriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.

WEST HAM DA TAKİPTE

Kariyerinde yeni bir başlangıca imza atmak için Shakhtar Donetsk'ten ayrılık kararı alan Sambacı'yla İngiltere Premier Lig ekiplerindn West Ham United'ın da ilgilendiği biliniyor.

Bonservisi elinde olması sebebiyle yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı planlayan yönetim, tecrübeli ismin menacerinden maaş beklentisini isteyip sonrasında resmen harekete geçecek. Kara Kartal'ın, bu isim için yıllık 4 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.
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