Beşiktaş'tan Bernard Duarte transferi için seferberlik

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın son hedefi belli oldu. Teknik direktör

Şenol Güneş

'in orta alanda birçok bölgede forma giyebilecek bir joker futbolcunun alınmasını istemesinin ardından harekete geçen Kara Kartal, Ukrayna ekibi

Shakhtar Donetsk

'le yollarını ayıran

Bernard Duarte

'nin peşine düştü.

Yönetim, orta sahada ana mevkiisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilen futbolcu konusunda atağa kalktı.



Beşiktaş transfer komitesinin, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koyan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menaceriyle ilk teması kurduğu kaydedildi.



Kariyerinde yeni bir başlangıca imza atmak için Shakhtar Donetsk'ten ayrılık kararı alan Sambacı'yla İngiltere Premier Lig ekiplerindn West Ham United'ın da ilgilendiği biliniyor.



Bonservisi elinde olması sebebiyle yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı planlayan yönetim, tecrübeli ismin menacerinden maaş beklentisini isteyip sonrasında resmen harekete geçecek. Kara Kartal'ın, bu isim için yıllık 4 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.





