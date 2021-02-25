Beşiktaş'ta muhteşem ikili yeniden başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında attıkları toplamda 23 golle Kara Kartal'ın sezonun birinci bölümünü zirvede kapatmasının en önemli mimarı olan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, ligin ikinci etabında ise beklentilerin altında kalmıştı. Aboubakar, 4 maçlık bu süreçte sadece 1 gol atarken Kanadalı oyuncu ise rakip fileleri havalandıramamıştı. Yoğun maç trafiği sebebiyle yorgun düşen iki futbolcuya, BAY haftası adeta ilaç gibi geldi. Geçen hafta 4 günlük süreyi dinlenerek geçiren Larin, takımla ve bireysel yaptığı çalışmalarla ilk yarıdaki formuna tekrar ulaştı. Eşinin doğum yapması sebebiyle geçen hafta ortasında soluğu Portekiz'de alan ve yaklaşık 1 hafta takımdan uzak kalan Aboubakar da bu süreçte hem ailesiyle zaman geçirdi hem de dinlenmesinin yanında yaptığı özel idmanlarla kendisini hazır tuttu.



Hedefleri Boupendza!



Takım çalışmalarında sergiledikleri etkili performanslarla dikkat çeken iki futbolcunun formundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle yokluğunda Aboubakar ve Larin'e yarınki Denizlispor mücadelesinde birlikte görev verecek. Golcüler, sezonun ikinci bölümüne yeni bir başlangıç yapıp Vodafone Park'ta oynanacak maçta şovlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışacak. Gol krallığı yarışında Hatayspor'lu Aaron Boupendza'nın gerisinde bulunan yıldızlar, 18 sayısı bulunan formda oyuncuyla arayı kapatmaya çalışacak. Ligde 12'şer golü bulunan ikili, Denizlispor maçında farklı bir zafer hedefliyor.



Kadro ideale dönüyor



Kara Kartal'da cezalı ve sakat futbolcuların önemli bölümünün takıma dönmesiyle Siyah-Beyazlılar ideal kadrosuna geçiş yapacak. Kale, yine Ersin Destanoğlu'nda olacak. Kart cezasını tamamlayan Domagoj Vida, stoperde Welinton'la birlikte görev yapacak. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz, yarınki maçta sol bekte olacak. Sağ bekte Valentin Rosier'i oynatmaya devam edecek olan teknik ekibin, ön liberoda da Josef de Souza'nın önünde Atiba ve Ljajic kurgusunu bozması beklenmiyor. Kanatlarda Cyle Larin ve Kevin N'Koudou'yu sahaya sürecek olan teknik direktör Sergen Yalçın, gol yükünü de Aboubakar'a teslim edecek.



