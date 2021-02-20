Beşiktaş'ta Aboubakar pazartesi dönüyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, yeniden babalık sevinci yaşamıştı.



Birkaç gün önce eşi Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna Christian Aksel adını vermişti. Ailesiyle bir süre daha zaman geçirecek olan yıldız isim, pazartesi günü İstanbul'a dönecek.



