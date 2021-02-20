Beşiktaş'ta Aboubakar pazartesi dönüyor

Birkaç gün önce eşi Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, pazartesi günü İstanbul'a dönecek.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar pazartesi dönüyor
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20 Şubat 2021 13:47
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, yeniden babalık sevinci yaşamıştı.

Birkaç gün önce eşi Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna Christian Aksel adını vermişti. Ailesiyle bir süre daha zaman geçirecek olan yıldız isim, pazartesi günü İstanbul'a dönecek.



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