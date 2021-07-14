Beşiktaşlı yöneticiden Rosier ve Ghezzal yanıtı

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Enis Ulusoy, A Spor yayınında Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı.



Fatih Hakan Avşar, "Yeni sezonda tüm camiamızla bir arada olabileceğimiz, yeni başarılara imza atacağımız yeni bir sezon olur. Bunun için hazırlanıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatlerine en uygun neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Beklentiler çok yüksek. Beşiktaş'ta beklentiler hep çok yüksek olmuştur. Beşiktaş camiası emin olsun, Beşiktaş için en doğru kararlar neyse onu vererek yeni sezonda da şampiyon Beşiktaş olacak." dedi.



ROSIER VE GHEZZAL SORUSUNA CEVAP



Rosier ve Ghezzal ile ilgili gelen soruya Avşar, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş camiası emin olsun. Beşiktaş'ın parasını çarçur etmek için burada değiliz. En doğru kararlarla, en doğru rakamlarla, en doğru oyuncuları almak için başkanlığımızın önderliğinde çaba sarf ediyoruz. Çok kolay, büyük paralarla büyük transferler hemen 5 dakikada yapılır. Paralar çarçur edilerek yapılır böyle şeyler. Çok büyük yankı alır, dünya starlarını alırsınız ama bu günlük başarıdır. Beşiktaş, çok uzun senelerdir var olan bir kulüp. Yüzyıllarca da var olacak. Biz, bizden sonra gelenlere ağır yük bırakmamak adına en doğru rakamlara, en doğru oyuncuları almak için çaba sarf ediyoruz." yanıtını verdi.



"PAZARLIKLAR ÇOK ÖNEMLİ"



"Pazarlık çok önemli. Biz parayı harcarken başka birinin değil kendi paramız gibi harcamaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Avşar, "Biz bir emanet aldık. Geçen sezon örneğini verdik. Uygun rakamlara iyi transferler yaptık. Başarıyı satın almak çok kolay. Biz başarıyı yarattık. En doğru kararlarla en iyi transferleri yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne de en iyi hazırlığımızı yapıyoruz." açıklamasını yaptı.



"HEDEF 300 BİN FORMA"



Enis Ulusoy, yeni sezon formalarını değerlendirerek, "Bu sene hedefimiz en az 300 bin forma. Beşiktaş'ın rekoru 500 bin formadır. Pandemi şartları nedeniyle 300 bini hedefliyoruz. Formalarımız çok beğenildi." ifadelerini kullandı.







