Beşiktaş'ın yeni jokeri Fatih Aksoy

Beşiktaş yönetimi, öz kaynaklara yönelmiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve Sivas'ın bu yılki başarısında pay sahibi olan genç oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın joker gözüyle bakıyor.22 yaşındaki futbolcunun stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi Yalçın'ın gelecek sezonla ilgili planlamasında elini güçlendiriyor.Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde boşluğunu Fatih Aksoy'un dolduracağı, genç ismin planların önemli parçası olduğu kaydedildi.