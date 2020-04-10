Beşiktaş'ın yeni jokeri Fatih Aksoy

Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor. Kiralık Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde, oluşacak boşluğu Fatih Aksoy'un dolduracağı öğrenildi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın yeni jokeri Fatih Aksoy
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10 Nisan 2020 09:00
Beşiktaş yönetimi, öz kaynaklara yönelmiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve Sivas'ın bu yılki başarısında pay sahibi olan genç oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın joker gözüyle bakıyor.

ELNENY'NİN BOŞLUĞU DOLACAK

22 yaşındaki futbolcunun stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi Yalçın'ın gelecek sezonla ilgili planlamasında elini güçlendiriyor.

Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde boşluğunu Fatih Aksoy'un dolduracağı, genç ismin planların önemli parçası olduğu kaydedildi.

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