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Beşiktaş'ın resmi borcu açıklandı

Vodefona Park'ta yapılan Divan Kurulu Toplantısında denetleme kurulu Siyah Beyazlıların borcu açıklandı.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın resmi borcu açıklandı
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05 Mayıs 2018 11:34
Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.

Başkan Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı.
Verilen rakamlara göre siyah beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.

Divan Kurulu, 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması ile devam ediyor.

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